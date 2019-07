Hennepteam Noord-Nederland: plantages steeds professioneler

De twee hebben, samen met handlangers, in ten minste acht panden in Oost-Groningen in 2017 op grote schaal wiet gekweekt.

Dat ging er zeer professioneel aan toe. Het kweken gebeurde in leegstaande boerderijen, die de huisjesmelker kocht. B. zette er vervolgens kwekerijen in. Buren kregen argwaan en schakelden de politie in.

Duitse kentekens

Wat hen opviel waren de auto's met Duitse kentekens die ineens voor voorheen leegstaande boerderijen stonden. Die auto's waren van B. en een andere betrokkene. Zij woonden net over de grens in Duitsland om zo de Nederlandse politie te ontlopen.

Althans, dat was de bedoeling. B. en zijn kompanen hadden niet gerekend op het noordelijk hennepteam, dat zich fulltime bezighoudt met onder meer het opsporen van professionele hennepteelt. Daarnaast houdt het team zich bezig met het onderzoeken naar overeenkomsten tussen plantages, om ze zo aan elkaar te linken.

Dat is ook hoe het team bij de Utrechtse ondernemer uitkwam. De ondernemer overleed in 2017, dus zijn vervolging is gestaakt. Hij wist dat de politie hem in het vizier had. In het ziekenhuis is hij nog verhoord.

Professionele kwekerijen

De kwekerijen in de panden waren zeer professioneel opgezet. De oude boerderijen waren voorzien van isolatieplaten met stro, om zo warmtemetingen te misleiden. Ook was er een professioneel afvoersysteem, zodat het van buitenaf niet te ruiken was dat er binnen hennep stond.

Het hennepteam ziet dergelijke professionalisering steeds vaker. Er hoeft bijvoorbeeld niet meer dagelijks iemand langs te komen om de plantages in de gaten te houden. Via speciale apps en camera's in de ruimtes kunnen kwekers de plantages bestieren. Zo vallen de wiettelers minder op, want ze hoeven minder vaak bij de kwekerij langs te gaan.

Groei aan tips

Toch leidt dit niet tot minder meldingen van hennepplantages. In 2018 kreeg de politie 44 meldingen van mogelijke kwekerijen in boerderijen, in 2017 waren dat er 22. In ongeveer de helft van de gevallen treft de politie daadwerkelijk plantages aan. Waar die stijging precies door komt, is niet bekend.

Het kan zijn dat het hennepteam steeds meer kennis en inzicht krijgt. Een andere mogelijke verklaring is dat burgers steeds beter op de hoogte zijn van mogelijke signalen van een plantage.

Dit artikel is tot stand gekomen door meerdere gesprekken met drie leden van het hennepteam van de politie Noord-Nederland en de officier van justitie die bij de zaak betrokken is. Omwille van privacy en de gevoeligheid van informatie, willen zij niet bij naam genoemd worden. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

