Basketbalclubs staan op straat: geen plek voor trainingen en wedstrijden

Het onderkomen van beide verenigingen, het Corpushuis, is al dicht en gaat noodgedwongen tegen de vlakte. De in totaal vijfhonderd leden zijn feitelijk dakloos.

Te weinig zaalruimte

'De gemeente wist al heel lang dat dit eraan zat te komen', zegt BVG-voorzitter Timon Veenstra. 'We hebben dit drie jaar geleden al aangekaart. Ze weten heel goed dat er op dit moment te weinig zaalruimte beschikbaar is.'

De clubs luidden al eerder de noodklok bij sportwethouder Inge Jongman. 'We zeiden: zorg dat je er op tijd bij bent, want straks is het te laat. En nu is het inderdaad te laat.'



Ik sloeg steil achterover van verbazing. Ik werd echt woest Timon Veenstra - voorzitter BVG

Om tafel

Dinsdag vond er overleg plaats tussen de gemeente en de twee basketbalclubs. Er was goede hoop dat er vlak voor de vakantie een oplossing op tafel zou komen. Maar niets bleek minder waar, vertelt de voorzitter.

'We hadden veertig uur aangevraagd in de sporthallen en kregen maar twee beschikbare uren. Ik sloeg steil achterover van verbazing. Ik werd echt woest.'



Het Corpushuis, de thuisbasis van de Groninger basketbalclubs, moet tegen de vlakte.



Gemeente: oplossing is er deels al

De gemeente Groningen laat weten dat er voor basketbalclub Scylla inmiddels een oplossing is gevonden. De club kan gedeeltelijk worden ondergebracht in Sporthal Vinkhuizen, waar ze met een andere basketbalvereniging de capaciteit moet verdelen.

'Voor BVG hebben wij de capaciteit van sporthal Gomarus aangeboden en de woensdagavond in sporthal Europapark', zegt een gemeentewoordvoeder. 'Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van gymzalen.'



We worden afgedreven naar kleine, afgelegen gymzaaltjes Timon Veenstra - voorzitter BVG

De gemeente startte een paar maanden geleden het project 'Beter Benutten'. Het plan moet inzicht geven in hoe sportaccommodaties efficiënter kunnen worden gebruikt, maar lijkt niet van de grond te komen.

De oplossing die de raad nu aanreikt is volgens de BVG-voorzitter zinloos. 'Hierdoor hebben wij alsnog 23 trainingen waar we nog geen locatie voor hebben. We worden afgedreven naar kleine, afgelegen gymzaaltjes, verspreid over de hele stad.'

Social media-actie

Om wat steun te werven kondigden beide clubs een social media-actie aan. 'Dit is een heel zorgwekkend toekomstperspectief, ook voor onze leden. We willen ze nu iets geven om het nieuws een beetje te verwerken', zegt Veenstra.

Leden worden gevraagd zo veel mogelijk lawaai te maken richting de gemeentelijke politiek. Door middel van de hashtag #redbasketbalgroningen kunnen mensen op sociale media hun medeleven laten blijken.

Inloopavond

Donderdagavond houdt de gemeente Groningen in Kardinge een bijeenkomst voor clubs over de zaalverdeling voor komend seizoen.

