Stadsbestuur sluit nieuwe lastenverhoging voor inwoners en ondernemers niet uit

Overigens is het ook niet gezegd dat er per definitie een lastenverhoging zal komen. VVD, Stadspartij, 100% Groningen en de PVV willen dat de gemeente niet bij de burgers en ondernemers aanklopt om het huishoudboekje op orde te krijgen. Het college van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie willen die toezegging niet doen.

Het stadsbestuur verhoogde kort na het aantreden de ozb al met gemiddeld tien procent.

Dertien miljoen

De gemeente Groningen verkeerd in financieel zwaar weer. Tot en met 2023 dreigt er een tekort dat oploopt tot dertien miljoen euro. Financieel wethouder Paul de Rook (D66) schrijft het dreigende tekort toe aan ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Zoals prijsstijgingen, hogere lonen en een hogere pensioenlast. Daarnaast komt er ook minder geld vanuit Den Haag.

'De gemeente Groningen had geen probleem met de financiën, ware het niet dat een aantal rijkstaken door ons zelf wordt uitgevoerd, met te weinig geld. Natuurlijk maken we dat kenbaar aan het Rijk', aldus de wethouder.

Bezuinigingsmaatregelen

GroenLinks, de grootste partij van Groningen, laat weten dat alle plannen 'ter discussie' staan in de strijd om de financiën weer op orde te krijgen. Het was de VVD die van GroenLinks een lijstje met bezuinigingsmaatregelen wilde hebben.

GroenLinks weigerde dat lijstje op te noemen. In de ogen van raadslid Jasper Been moest daar op een ander moment over gesproken worden. Wel lieten de coalitiepartijen weten met elkaar in gesprek te gaan om de tekorten terug te kunnen dringen.

D66 was de meest uitgesproken coalitiepartij. 'We zullen het eventueel moeten hebben over het bijstellen van ambities', aldus fractievoorzitter Berndt Benjamins. GroenLinks-raadslid Been liet weten een lastenverhoging niet uit te sluiten. 'Niet dat ik oproep voor een lastenverzwaring, maar het is een optie.'

'Fundamentele veranderingen'

CDA denkt dat er vooral geschrapt moet worden in het uitvoeren van taken die geen gemeentetaak zijn. 'Zoals de huidige verbouwplannen voor het Stadhuis of het invoeren van de basisbaan', aldus René Bolle.

Hij erkent wel dat die twee voorbeelden niet direct tot het gewenste resultaat leiden. 'Er zullen echt fundamentele veranderingen nodig zijn om in de toekomst meer vet op onze botten te krijgen.'

De gemeenteraad van Groningen is na de raadsvergadering van woensdag het zomerreces ingegaan.

