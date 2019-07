'Het is sfeervol om af en toe een plaat om te draaien'

Verslaggever Nico Swart treft in het druilerige centrum speurende muziekliefhebbers.

Met de paplepel

De meesten snuffelen wat rond. 'Ik heb een platenspeler van mijn vader gekregen en weer laten maken. Sindsdien vind ik het leuk om vinyl te sparen', zegt een van de vrouwelijke bezoekers.

Haar vader gaf zijn oude lp's mee aan dochterlief. Van Bruce Springsteen tot Fleetwood Mac. 'Maar ik luister vaker naar mijn eigen lp's dan die van mijn vader. Ik vind zelf muziek uit de jaren zeventig en tachtig leuk. Of van nu. Mijn smaak is best wel divers.'

'Ik heb ook wel een abonnement op een streamingdienst', bekent ze. 'Maar het heeft iets sfeervols om af en toe de plaat om te draaien als mensen komen eten.'

Ook een cd

Verderop neust een man niet tussen de lp's, maar in de bak met cd's. 'Het is verzamelwoede. Ik heb eigenlijk te veel, maar het is een verslaving', zegt hij. 'Bepaalde lp's die ik vroeger in de puberteit had, die wil ik nu op cd.'

Lachend: 'Ik heb genoeg ervaring met langspeelplaten, daar ben ik klaar mee. Ik ga toch voor een cd, dat is kwalitatief het hoogtepunt.'