Woningen in Groningen snel verkocht, wel regionale verschillen

Woningen in onze provincie worden sneller verkocht dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de NVM over het tweede kwartaal van 2019.

Gemiddeld genomen duurt het 36 dagen voordat een woning in Groningen is verkocht. Landelijk gezien is dit 38 dagen.

Binnen onze provincie zijn er uiteraard wel verschillen. Want in Stad wordt een woning gemiddeld binnen 24 dagen verkocht, terwijl dat in Delfzijl 113 dagen duurt.

Klik op jouw gemeente om te zien hoelang het gemiddeld duurt voordat een woning wordt verkocht. Tekst gaat verder onder kaart



Maximum

Woordvoerder Sjirk de Jong van de NVM in Groningen verwacht dat met 24 dagen de Stad echt aan z'n maximum zit. 'Veel sneller zal een woning niet verkocht kunnen worden.'



'Het is best idioot. In 24 dagen moet je het hele verkoopproces door; vanaf het aanmelden van de woning via het regelen van bezichtigingen en de bedenktijd die potentiële kopers nodig hebben om een bod uit te brengen tot de uiteindelijke koopakte.'

Ondanks de grote, regionale verschillen ziet De Jong toch ook in de Ommelanden meer woningschaarste ontstaan. 'Zo was ik pas bezig met een twee onder één kapwoning in Delfzijl, waar toch al 12 bezichtigingen waren. Deze woning wordt wel snel verkocht.'

Tegen trend in meer woningen verkocht

Volgens De Jong is het opvallend dat in het tweede kwartaal van 2019 met 1489 stuks méér woningen zijn verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder (1430 stuks).

'Doordat er krapte is, hadden we verwacht dat er minder verkocht zou worden, vanwege een dalend aanbod. Maar we hebben gezien dat er méér woningen de markt op zijn gegaan, en er dus ook meer woningen worden verkocht.'

Andere volgorde

Als verklaring noemt De Jong dat als mensen zélf een woning hebben gevonden ze ook hun eigen woning kunnen aanbieden.

'Vroeger ging dat andersom. Dan was er genoeg aanbod, dus verkocht je eerst je eigen huis, en daarna ging je op zoek naar iets nieuws. Maar tegenwoordig gaat dat toch vooral andersom.'

