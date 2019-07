Bewoners Dijkzichtflat kunnen vanaf morgen weer met de lift

De aanleg van de tijdelijke lift bij de door brand getroffen Dijkzichtflat in Delfzijl vordert. Volgens woningcorporatie Acantus kunnen bewoners vrijdag in de loop van de dag gebruikmaken van de lift.

Donderdagochtend is begonnen met de aanleg, rond één uur in de middag was de bovenste etage al bijna bereikt.

De tijdelijke lift is nodig, omdat de vaste lift door de brand die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde niet gebruikt kan worden.

'Het is zeker geen bouwlift, het is qua kwaliteit vergelijkbaar met een gewone lift', zegt Linda Stol van Acantus.

Goed

Kornelis Koerts is bewoner van de flat en staat naar de werkzaamheden te kijken. Hij woont op acht hoog. 'Ik ben astmatisch, als ik met de trap ga moet ik halverwege even stoppen. Het is goed dat er weer een lift komt.'

Logeren

Een aantal inwoners van de flat logeerde afgelopen nacht bij familie of vrienden. Sommigen omdat hun woning door de brand beschadigd is geraakt, een aantal anderen vanwege de kapotte lift.

Stol: 'Het is wel even een puzzel geweest, maar in overleg met de bewoners hebben we kunnen zoeken naar oplossingen. Voor flats die beschadigd zijn, wordt gekeken wat er moet gebeuren voordat het weer bewoonbaar is. Maar dat weten we nu nog niet. We zijn steeds in contact met elkaar.'

Lees ook:

- Bewoners negen woningen in Dijkzichtflat voorlopig niet terug naar huis

- Waarschijnlijk geen opzet bij flatbrand Delfzijl

- Veel schade bij brand op bovenste verdieping Dijkzichtflat Delfzijl