Lachgasgebruik zit ChristenUnie Het Hogeland niet lekker

'De lachgaskwestie houdt ons allemaal bezig en baart ons ook zorgen', zegt wethouder Kristel Rutgers. Ze laat weten dat ze met een aantal jeugdinstanties in gesprek is geweest over de kwestie.

Aantal verkooppunten onbekend

Rutgers stelt dat er geen zicht is op het aantal verkooppunten in de gemeente. 'Via het jongerenwerk is wel binnengekomen dat één jeugdsoos lachgas verkoopt. De gemeente is direct met deze jeugdsoos in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat verkoop gestopt is.'

Volgens haar is het lastig om de verkooppunten in beeld te brengen en verbieden is volgens de wethouder nog niet mogelijk.

Wel kan volgens haar de gemeente bij het verstrekken van een subsidie in de voorwaarde laten opnemen dat er geen lachgas verkocht en gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van subsidie aan een jeugdsoos of evenement.