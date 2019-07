Tien woningen Roden worden gesloopt na verzakking

Door ernstige verzakkingsschade moeten tien huurwoningen in Roden gesloopt worden.

Het gaat om de woningen aan de straat Den Dam, meldt RTV Drenthe.

De woonblokken zijn er zo slecht aan toe, dat ze niet meer te repareren zijn. Of en wanneer er nieuwe woningen voor in de plaats komen, is nog niet bekend.

De huurders verlieten de woningen afgelopen februari al, omdat het woongenot te erg was aangetast. Zij krijgen nu extra hulp om definitief een andere woning te vinden.



Rioolwerkzaamheden

'De gevel komt naar voren, het zakt weg.' Projectmanager Christian van Wijhe zit gehurkt naast één van de rijtjeswoningen. Pur komt uit de dikke scheuren naar buiten.

Van Wijhe: 'De verzakking bij het raamkozijn is aan de linkerkant een centimeter of twee en je ziet 'm daar rechts een centimeter of vijf, zes verder wegzakken.'

De verzakking van deze twee woonblokken staat niet op zichzelf. Vorige zomer kregen verschillende huizen in Roden last van verzakkingen, waaronder woningen in en rond de Oudgenoegstraat. Uit onderzoek van CRUX blijkt dat deze woningen verzakten door rioolwerkzaamheden.

Of dit ook het geval is bij de tien huurwoningen aan de Den Dam een kilometer verderop, wil woningcorporatie Woonborg nog niet zeggen. Ze bekijken de resultaten van onderzoeksbureau Wiertsema en Partners nog. Het zou in ieder geval gaan om meerdere oorzaken.



De rekensom is snel gemaakt, want sociale woningbouw vervangen kost snel rond de twee ton Christian van Wijhe - projectmanager

Financiële gevolgen

Van Wijhe maakte in zijn carrière bij Woonborg niet eerder een dergelijke verzakking mee. Ook financieel ontstaat nu een lastige situatie voor de woningcorporatie.

'Nieuwbouw is ontzettend duur', zegt de projectmanager. 'De rekensom is snel gemaakt, want sociale woningbouw vervangen kost snel rond de twee ton.'

Ofwel: zo'n twee miljoen euro, wanneer tien woningen moeten worden vervangen.



Nog twee huizen

Afgelopen zomer werden ook twee woningen aan de Oudgenoegstraat onbewoonbaar verklaard, na verzakking. Of deze woningen ook gesloopt moeten worden, onderzoekt de gemeente Noordenveld nog.

Een van de twee huiseigenaren kreeg al een schadevergoeding en woont binnenkort twee straten verderop.



Schademeldingen

De gemeente legde 1,5 miljoen euro opzij voor mogelijke onkosten aan verzakte huizen rond de Oudgenoegstraat.

63 huiseigenaren in de Roder wijk Middenveld kregen al een aanbod om de woning te laten repareren. Zij stelden de gemeente aansprakelijk voor verzakkingsschade. Vijftien bewoners buiten die wijk deden ook een schademelding. In dit gebied moet de gemeente nog onderzoek doen.

