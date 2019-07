Provincie neemt uitspraak scheepswerf Pattje 'voor kennisgeving aan'

Volgens een woordvoerder van de provincie laat een uitspraak van de voorzieningenrechter op 6 juli 2015 zien dat de provincie met de kennis van toen terecht handelde. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) wil zelf niet reageren op de uitspraak.

In de uitspraak van de voorzieningenrechter wordt volgens de woordvoerder geschetst dat de provincie op dat moment de bevoegdheid had om Pattje te houden aan geluids- en milieunormen en daardoor ook de partij was om de vergunning in te trekken.

Gemeente had bevoegdheid

De Raad van State heeft die uitspraak overvleugeld en heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter destijds nietig verklaard. Dat betekent dat niet de provincie, maar de gemeente Hoogezand-Sappemeer (nu Midden-Groningen) de bevoegdheid had.

De activiteiten van Pattje werden sinds 2013 door de provincie gedoogd. Volgens de provincie overtrad Pattje de gedoogvoorwaarden echter. Dat leverde de werf bij elkaar 470.000 euro aan dwangsommen op. Maar door de uitspraak worden die dwangsommen van tafel geveegd.

Miljoenenclaim

Directeur Bauke Adema van scheepswerf Pattje Waterhuizen kondigde woensdag een miljoenenclaim richting de provincie aan, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

De provincie zegt dat proces af te wachten. 'We nemen de uitspraak van de Raad van State voor kennisgeving aan. We zullen eventuele vervolgstappen afwachten, we zullen daar voorlopig geen uitspraken over doen.'

