Marijn voelt zich onveilig op weg naar school: 'Al een paar keer bijna aangereden'

'Ik voel me onveilig', zei de 14-jarige Marijn de Maat uit Wagenborgen donderdag tegen een volle raadszaal in Delfzijl.

Hij fietst dagelijks vanuit zijn woonplaats naar het Dollard College in Wagenborgen. De weg is volgens hem en zijn klasgenoten levensgevaarlijk.

Berm in

Het gaat om de Heemweg tussen Scheveklap en Woldendorp. Op deze weg mogen auto's 60 km per uur, maar volgens Marijn rijden ze vaak veel harder. 'We hebben al een paar bijna-aanrijdingen gehad. Soms moesten we zelfs de berm in.'

Ook de Fietsersbond maakt zich grote zorgen om de situatie. 'In mei fietsten we samen met enkele leerlingen mee. In twintig minuten tijd werd het gevaar waar de leerlingen over vertelden in live-uitvoering direct zichtbaar', laat de afdeling Oldambt weten.

'Naast zwaar achterstallig onderhoud, lijken veel automobilisten zich niet bewust van hun snelheid op dit bochtige tracé. Auto's, vrachtwagens en sommige bussen rijden veel te hard. Statistieken over bijna-aanrijdingen zijn er niet, omdat er geen sprake is van letsel.'

Aparte fietsstroken

Samen met zijn klasgenoten maakt Marijn zich hard voor een veiligere weg naar school. Hij pleit voor goed zichtbare fietsstroken aan beide kanten van de weg. Ook wil hij meer politiecontrole en weggebruikers bewust maken van de gevaren.

Zijn oproep kreeg steun vanuit de gemeenteraad. Luc Schumer van Fractie 2014 heeft respect dat de 14-jarige jongen hier zelf aandacht voor durft te vragen bij de raad.

Fractievoorzitter Piet van Hoogdalem van het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente iets aan de situatie doet.