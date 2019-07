Nasleep containerramp: rederij houdt hand nog de knip

Eind juni meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nog aan de Tweede Kamer dat MSC 'nog deze week' 3,35 miljoen euro zou overmaken.

Nu blijkt dat de rederij 'nog vragen heeft' over een aantal schadeposten. 'Die vragen gaan we zo snel mogelijk beantwoorden en gaan we er vanuit dat MSC de rest van het bedrag ook overmaakt', zegt Edwin de Feijter, woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Naar de rechter

Van Nieuwenhuizen verwoordt in een brief aan de Tweede Kamer zo: 'In dit verband herhaal ik mijn eerdere mededeling dat, indien de verdere afhandeling onvoldoende voortvarend verloopt, ik mij in de richting van MSC genoodzaakt zal zien om andere wegen te bewandelen om te bewerkstelligen dat de gerechtvaardigde claims worden betaald.'

Oftewel: de minister stapt naar de rechter, als de rederij niet snel over de brug komt met de rest van het geld.

'Niet zeuren, maar betalen'

Van de zes ton, die inmiddels wel is betaald, gaat 400.000 euro naar de Staat vooral voor de inzet van de kustwacht. Daarnaast gaat 200.000 euro naar andere betrokken instanties. Daarvan is 100.000 euro bestemd voor de Friese Waddengemeenten.

Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, is het getreuzel zat: 'Het lijkt erop dat ze wat lopen traineren. Ik zou zeggen: zeur niet lange en betaal gewoon. Het zijn rekeningen die wij hebben voorgeschoten. De vervuiler betaalt. Dat zijn zij, niet de Waddeneilanden.'

In de nacht van 1 op 2 januari verloor de MSC Zoe ter hoogte van de Waddeneilanden 342 containers. Naar schatting belandde 3,2 miljoen kilo afval in zee. Een deel daarvan spoelde aan op de stranden en op de kust van Groningen en Friesland. Het opruimen van het afval is nog steeds aan de gang. Tot nu toe is zo'n 2,4 miljoen kilo geborgen. Ruim 800.000 kilo is dus nog zoek. Daaronder is een container met een lading lithium battterijen. Die kunnen schadelijk zijn voor het milieu.

