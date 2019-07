Psst... unieke Groningse picknickbank hebben?

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. De afgelopen vijftien dagen stond RTV Noord in het teken van de Picknickroute. We boden allerlei wandelingen of fietstochten te maken langs prachtige routes.

Op al die routes trof je zomaar één van vijftien bijzondere picknickbanken die voor de gelegenheid werden beschilderd door verschillende kunstenaars. Vijftien bijzondere Groningse picknickbanken - ideaal om even aan uit te rusten, om aan bij te praten of om samen een kop koffie te drinken.

En de winnaar is...

Lezers en luisteraars van RTV Noord konden stemmen op hun favoriete picknickbank - en dat is flink gedaan. Ruim 1600 mensen stemden op wat volgens hen de mooiste tafel was.

Er waren meerdere favorieten, maar uiteindelijk is Roel Stolvoort de winnaar geworden.

Hij haalde meer dan zeshonderd stemmen binnen met zijn ontwerp Stad en Ommeland, waarbij je aan de ene kant van de tafel op een stadszicht kijkt, en aan de andere kant aanschuift in het Ommeland. Daar omheen staan allerlei gespreksstarters: 'Welke plek is dit?' 'Waar ben je nog nooit geweest?' en 'Wat is jouw favoriete plek?'

Stolvoort mag door deze gewonnen verkiezing zijn eigen kunstwerk maken, dat in de studio van RTV Noord terechtkomt. Ongetwijfeld zal zijn werk snel op de televisie te zien zijn!

Wil jij een picknickbank?

Wil jij een handbeschilderde RTV Noord-picknickbank in jouw omgeving? Doe jouw aanvraag hieronder, voor 5 augustus 2019. We vergeven de banken alleen aan plekken in Groningen én op plaatsen waar de bank weer 'samen' wordt gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld gezamenlijke tuinen, buurtpleinen, zorgcentra, bejaardenhuizen of kantoren.

Wanneer jouw voorstel wordt gekozen, nemen we in de week van 5 augustus contact met je op. We verdelen de banken willekeurig, het is dus een verrassing welk design je krijgt! Let op: de picknickbank moet worden opgehaald bij RTV Noord (met aanhanger of vrachtwagen is het handigst).

Dien je voorstel in via dit formulier.

Picknickroute... en nu zelf op fietse!

De Picknickroute was de eerste van onze zomercampagnes. Na de wandel- en fietsroutes zijn we nu zelf op fietse deur Grunnen. De komende vier weken pendelen onze verslaggevers de hele provincie door, op zoek naar alledaagse taferelen en mooie verhalen.

Ben je die periode op vakantie maar houd je toch graag contact met RTV Noord? Stuur dan vooral je vakantiekaartje naar ons op!