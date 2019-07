Zonneauto zoeft over Damster asfalt voor 'spannende' testrit

De Australische hitte is nog ver weg op bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam, maar dat deert het team van Top Dutch Solar Racing niet. Zij zien tevreden hoe hun zonneauto zijn eerste testkilometers maakt.

De wagen moet in oktober deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië, een wedstrijd voor auto's op zonne-energie. De Groningse auto werd ontwikkeld door studenten van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit, het Noorderpoort en het Friesland College.

Goede vooruitzichten

Teamcaptain Jeroen Brattinga constateert dat de auto het naar behoren doet. Wel ziet hij nog ruimte voor verbetering.

'We doen elektrische en mechanische tests om de auto te optimaliseren. Pas deze week hebben we de auto voor het eerst op zijn wielen gekregen, want de bouwperiode liep iets uit. Dus we lopen alles door wat we hebben bedacht om te zien of het in de praktijk werkt.'

Over de remmen van de zonneauto is Brattinga alvast tevreden. 'Dat ging erg goed. En het hele elektrische systeem werkt ook naar behoren. Dat betekent al veel goeds.'

Unieke auto

De Groningse auto is in meerdere opzichten uniek, vertelt Brattinga.

'Veel teams rijden met een catamaranmodel, maar die van ons heeft een 'mono hulvorm'. Daarnaast hebben we zelf een elektromotor ontwikkeld. Die zijn we ook aan het testen. Spannend dus.'

Trainen in de sauna

Het grote doel, de beroemde World Solar Challenge, begint op 13 oktober in Australië. Het Groningse team vertrekt al wat eerder om de wagen onder warme omstandigheden te testen.

'Het zal daar best warm worden', voorspelt coureur Kevin Luinge. '30 tot 35 graden, verwacht ik. En in de auto zelfs nog wat warmer. We hebben wel een ventilatortje aan boord en de coureurs trainen er ook fysiek op. Zo gaan we naar de sauna om aan de warmte te wennen.'

Krappe wagen

Tijdens de test is te zien hoe Luinge in en uit de auto stapt. Hij lijkt vrij weinig ruimte te hebben, maar doet daar zelf niet zo moeilijk over.

'Om zo aerodynamisch mogelijk te zijn is de auto best krap gebouwd. Maar omdat de ruit zo ver voor je zit, heb je best wat ruimte hoor.'

