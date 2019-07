Kendovereniging vreest voor het einde na sluiting Corpushuis

Meerdere sportverenigingen zitten in de knel vanwege te weinig beschikbare sporthallen in Stad. Kendovereniging Shin Bu Kan vreest zelfs voor het einde als er niet snel een oplossing komt.

Woensdag luidden Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en Basketball Vereniging Scylla de noodklok. Door het sluiten van het Corpushuis, hun thuishal, en het gebrek aan alternatieven moeten de clubs tientallen wedstrijd- en trainingsuren schrappen.

Op de oproep om ervaringen met sportaccommodaties te delen, kwamen meerdere reacties binnen van boze sportclubs.

Eerder terug van vakantie

Zo ook kendovereniging Shin Bu Kan, dat net als de basketbalvereniging gebruik maakte van het Corpushuis. Willem Riesenkamp zegt dat hij zich genaaid voelt. Hij kwam eerder terug van vakantie om de bijeenkomst met de gemeente van donderdagavond bij te wonen. 'De meest recente ontwikkelingen hebben me de afgelopen dagen wakker gehouden. Ik heb er een hard hoofd in.'

De deur van het Corpushuis gaat dicht, we zijn een beetje dakloos Willem Riesenkamp - kendovereniging Shin Bu Kan

'Na ongeveer veertig jaar aaneengesloten bij de gemeente ruimte te hebben gehuurd, hebben we nu de keuze tussen een voorziening die of te duur is of onvoldoende geschikt. We trainen nu vijf jaar in het Corpushuis. Die deur gaat nu dicht, we zijn een beetje dakloos.

Volgens Riesenkamp moet de club drie keer zoveel huur betalen voor een zaal. Op de ongeschikte locaties waar hij op doelt is 'de veiligheid van de kendoka in het geding'. De sport wordt beoefend op blote voeten, waardoor een houten vloer nodig is. En die zijn schaars in Stad.

De houten vloer in het Corpushuis. (Foto: Eigen foto)



'We hadden een toezegging van de toenmalige wethouder De Rook en van de directeur van Sport050 dat er zou worden gezocht naar een passende aanbieding. Daarvan is, ondanks pogingen ons ter wille te zijn, geen sprake van geweest. Daar hebben we echter wel op vertrouwd.'

Einde nabij?

Riesenkamp durft te stellen dat de problematiek in het uiterste geval het einde betekent van kendo in Groningen. Zeker is dat als er niets verandert de beginnerscursus in het najaar wordt geschrapt.

'Dat is niet alleen verdrietig voor alle leerlingen en mijzelf, maar ook voor al die leraren in landelijk verband die door de jaren heen hebben geholpen hier een goed niveau van de grond te tillen. Zonder winstoogmerk, subsidies, managers of wat dan ook.'

Water bij de wijn

De gemeente Groningen laat weten dat de sportclubs 'water bij de wijn' moeten doen. 'Dan kunnen we met de mogelijkheden die we hebben een passend schema maken. Passend betekent helaas niet altijd de gewenste uren op de gewenste dagen. Het betekent ook niet altijd de gewenste locatie of altijd alles op dezelfde locatie', zegt een woordvoerder.

