Waar sloegen inbrekers het afgelopen jaar toe?

Een jaar lang heeft RTV Noord elke drie maanden via Misdaad in Kaart van de politie bijgehouden hoeveel inbraken en pogingen tot inbraken er zijn geweest in onze provincie. De resultaten daarvan vind je hier.

Het gaat om de periode juli 2018 tot en met juni 2019.

Niet geheel verrassend wordt in de gemeente Groningen het vaakst ingebroken. Alle postcodes in de top tien van meeste inbraken bevinden zich in de gemeente. De binnenstad is het meest populair bij dieven. Daar is, inclusief enkele buurten eromheen, in een jaar tijd 133 keer ingebroken, en zijn er twintig inbraakpogingen gedaan. Het gaat om de postcodes 9711, 9712 en 9718.

Vanwege enkele gemeentelijke herindelingen is de nieuwe indeling sinds 2019 gebruikt, om een correcte vergelijking tussen periodes mogelijk te maken.

Buiten de gemeentegrenzen van Groningen is het afgelopen jaar het vaakst ingebroken in Ter Apel en omgeving. Het ging in dit geval om negentien inbraken en zes pogingen daartoe.

Bekijk hier hoe vaak er per postcode is ingebroken van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.





Ook relatief gezien wordt er in de gemeente Groningen het vaakst ingebroken. Per tienduizend woningen ging het de afgelopen periode het om ruim zestig inbraken en inbraakpogingen. Westerwolde volgt op plek twee, met ruim 57 inbraken en inbraakpogingen per tienduizend woningen.

Loppersum was het meest veilig. Omgerekend naar tienduizend woningen ging het daar om 'slechts' vijftien inbraken.

Hieronder vind je de 'onveiligste' postcodes (4 cijfers) per gemeente. Tekst gaat verder onder tabel

GemeentePostcodePogingenInbrakenTotaalAppingedam99014913Delfzijl993301111Groningen9711104353Het Hogeland995141216Loppersum9919033Midden-Groningen960161824Oldambt967951116Pekela966541115Stadskanaal950221719Veendam964111314Westerkwartier935161016Westerwolde956161925

Zomer- en kerstperiode

Augustus 2018 en december 2018 waren dit jaar de maanden waarin de meeste inbraken plaatsvonden. Volgens een woordvoerder van de politie is dat niet vreemd.

'Het zijn allebei perioden waarin er veel wordt ingebroken. In december heeft dat met Kerst en de donkere dagen van het jaar te maken. In augustus zie je veel insluipingen.'

Daarmee bedoelt de woordvoerder dat er dan wordt ingebroken zonder het inslaan van een raam of het openbreken van een deur. 'Mensen zetten in de zomer de ramen en deuren tegen elkaar open, waardoor het eenvoudig is om ongezien even naar binnen te wandelen en een jas met portemonnee van een kapstok te trekken.'

Opvallend feitje

In het zuidoosten van de binnenstad, in de Wijert en Sterrenbosbuurt, maar ook in Paddepoel, mislukt een inbraakpoging het meest vaak. In alle drie de regio's gebeurde dat in de genoemde periode tien keer.

