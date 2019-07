350 jaar Groningens Ontzet wordt een jaar lang gevierd

Groningen viert elk jaar Groningens Ontzet, maar de Koninklijke Vereninging voor VolksVermaken (KVVV) wil de 350e verjaardag een jaar lang vieren.

Volgens Harrie van Ham van de KVVV zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de viering in 2022.

Samenwerking

Voor de viering in 2022 wordt de samenwerking gezocht met Duitsland en Coevorden. De bisschop werd in Coevorden door Rabenhaupt verslagen. Dat zorgde ervoor dat Bommen Berend definitief werd verjaagd. De samenwerking met Duitsland vloeit voor uit het feit dat er ook Duitsers hielpen met het verjagen van de bisschop.

Ook zal er voor de viering van Groningens Ontzet 2022 de samenwerking worden gezocht met het landelijke rampjaar. In 1672 was het verslaan van Bommen Berend de eerste zege van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en daarom een keerpunt in de oorlog tegen de Fransen, Engelsen en de bisschoppen van Münster en Keulen.

Ommelanden

De viering van het Groningens Ontzet zal in 2022 niet alleen gevierd worden in de stad, maar ook in de Ommelanden. 'Want', zo zegt de vereniging, 'zonder de Ommelanden had de stad het in 1672 nooit gered.'

Voor 28 augustus heeft Van Ham al een aantal activiteiten in de planning staan. Zo is het de bedoeling dat er in de aanloop naar 28 augustus 2022 een voetbaltoernooi gehouden wordt. De finale van het toernooi zal dan tijdens Groningens Ontzet zijn. Ook komt er een finale van fanfarewedstrijden.

Van Ham denkt ook dat er op Groningens Ontzet een optocht door de stad komt, 'een maskerade, zoals studenten dat doen'. Daarnaast staat nu al op de planning dat er weer veel muziek zal zijn. Ook zullen er soldaten tegen elkaar gaan vechten zoals dat ging in 1672.

Stripverhaal

Om de viering van Groningens Ontzet in de toekomst ook door te laten gaan wil Van Ham zich ook focussen op de jeugd. Er komt een stripverhaal als educatieprogramma. Kinderen van de basisscholen krijgen dat stripverhaal gratis.