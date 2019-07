Vrijspraak voor gewelddadige verkeersruzie

De man werd vrijgesproken. Tegen hem was vijf jaar geëist.

Getuigen zeiden dat het slachtoffer als eerste sloeg. De Stadjer mocht zich hiertegen verdedigen, zei de rechter. Maar de man ging daarin wel te ver. Toen het slachtoffer op de grond lag, stopte de 34-jarige man niet met slaan.

Schuldig aan mishandeling

Door de plotselinge aanval handelde de Stadjer uit een heftige schrikreactie. De vrees dat zijn dochtertje, die klem zat achter het portier van de auto, iets aangedaan zou worden verergerde deze gemoedstoestand.

De rechter sprak de man vrij van poging tot doodslag en zware mishandeling. Doordat de man doorsloeg terwijl het slachtoffer gevloerd was, maakte hij zich wel schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Hij wordt hiervoor niet bestraft, omdat dit gebeurde doordat hij zijn emoties niet in de hand had.

Onvindbare getuige

De twee automobilisten raakten destijds met elkaar slaags na een aanrijding op het Damsterdiep in Groningen. Volgens de rechter staat niet vast dat het zware letsel alleen door dit gevecht is ontstaan.

In 2015 liep de man al eens een schedelbasisfractuur en hersenletsel op. Het is niet uit te sluiten dat hierdoor een of meerdere zwakke plekken in de schedel of hersenen zijn ontstaan. En waren die delen daardoor kwetsbaar.

Dat de zaak pas drie jaar na dato werd behandeld, had te maken met het horen van een onvindbare getuige. Die werd in december alsnog in New York opgespoord.

