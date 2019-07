Raad Midden-Groningen gaat morrend akkoord met miljoenenbezuinigingen

'Ambities hebben is mooi, maar geld daarvoor hebben is nog beter'. Met die woorden begint PvdA-fractievoorzitter Thea van der Veen het bezuinigingsdebat in het gemeentehuis van Midden-Groningen.

Het zet de toon voor een vergadering waar de raad uiteindelijk wel akkoord ging met miljoenen aan bezuinigingen.

De gemeenteraad gaat tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces en de algemene beschouwingen akkoord met een fikse verhoging van de OZB-belasting, tot zo'n tien procent, het verhogen van de toeristenbelasting en het afschaffen van het mkb-fonds.

Meer geld van het Rijk

Daarnaast gaat er minder geld naar de algemene reserve dan wethouder van financiën Erik Drenth graag ziet.

Meerdere partijen willen dat het college weer aanklopt bij het Rijk voor meer geld. 'Door tegenvallende Rijksbijdragen moeten wij alle zeilen bijzetten', zegt Erianne van den Burg van het CDA. 'Het kan toch niet zo zijn dat wij daar de dupe van zijn', vult Thea van der Veen aan.



U moet gewoon niet meer uitgeven dan er binnenkomt Hans Haze - Gemeentebelangen

Het chagrijn over de tegenvallende begrotingen van Midden-Groningen zit diep bij de raadsleden. 'Het maar niet lukt om een sprong voorwaarts te maken. Wij hebben het gevoel schuifelend vooruit te gaan', zegt Mieke Bos van de VVD.

'We moeten vooruit'

Voor Gemeentebelangen is het simpel: 'U moet gewoon niet meer uitgeven dan er binnenkomt', zegt fractievoorzitter Hans Haze. 'Hoe kan het dat je zoveel opschrijft, maar zóveel tekort hebt.'

En dat is ook de strekking van het verhaal van GroenLinks: 'Nergens is geld voor. Dit college past op de winkel en dat doen ze goed. Maar die tijd is voorbij, we moeten vooruit', zegt Mariet Bosman van GroenLinks.



Als we de winkel open hadden gedaan en verder niets dan was de winkel bankroet gegaan Erik Drenth - wethouder Midden-Groningen

Wethouder Drenth pareert de kritiek. 'Dit is ook uw winkel. En als we 'm open hadden gedaan en verder niets dan was de winkel bankroet gegaan. Er gebeurt hier heel veel. Bezuinigen is beslist niet makkelijk. Uw raad heeft kritische noten en de pijn wordt gevoeld, maar ik proef ook steun.'

Ondertoezichtstelling dreigt

En dat gevoel van Drenth is juist. Hoewel de raad kritisch probeert te zijn, heeft de wethouder geen enkel probleem om de bezuinigingen te verdedigen. Want hoe hard de raadsleden ook roepen, ze weten dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. De bezuinigingen moeten er komen, anders dreigt een ondertoezichtstelling door de provincie.

En dus ging vrijwel de hele raad akkoord met de bezuiningsvoorstellen. Oppositiepartijen D66 en Gemeente Belangen stemden tegen de voorstellen. Leefbaar Midden-Groningen liet verstek.

Na een paar uur te hebben vergaderd meldde burgemeester Hoogendoorn dat fractievoorzitter Nette Kruzenga zich inmiddels had afgemeld voor de algemene beschouwingen van de gemeente.