Topvrouw jeugdzorginstelling Elker stapt per direct op

Astrid Veldhuizen, de voorzitter van de raad van bestuur van jeugdzorginstelling Elker is donderdag per direct opgestapt.

Veldhuizen (52) stond sinds maart 2018 aan het roer bij Elker. De instelling met 800 medewerkers maakt een turbulente tijd door met een reorganisatie, de sluiting van de jeugdgevangenis in Veenhuizen en allerlei huisvestingsvraagstukken.

Toelichting

Waarom ze is opgestapt wil Veldhuizen desgevraagd niet kwijt. 'Ik zeg hier niets over want daar is de jeugdzorg nu niet mee gediend. Er moeten heel veel dingen gebeuren en met dit soort nieuws is niemand gediend'.

Elker laat via een woordvoerder weten vrijdag met een toelichting van de Raad van Toezicht te komen.

De jeugdzorginstelling voor Groningen en Drenthe behandelt en helpt jaarlijks drieduizend kinderen en hun ouders. Daarnaast verzorgt Elker ook speciaal onderwijs. Ook valt jeugdinrichting Het Poortje onder Elker.

Refaja

Astrid Veldhuizen was ruim een jaar bestuursvoorzitter bij Elker. Daarvoor was ze directeur bij vervoersmaatschappij Qbuzz. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht van Treant Zorggroep waar het Refajaziekenhuis in Stadskanaal ook onder valt.

