Gifbeker moet leeg: Oldambt nóg verder in financiële problemen

Uit extern onderzoek komt naar voren dat de gemeente Oldambt zes fulltime-banen tekort komt om Wmo-aanvragen op tijd te kunnen behandelen.

De kosten van deze zoveelste tegenslag: een slordige 370.000 euro per jaar. 'Dat is een shockerende conclusie', zegt wethouder Laura Broekhuizen.

Weken wachten

Oldambt wordt overspoeld door Wmo-aanvragen. Dat zijn aanvragen van bijvoorbeeld hulp in het huishouden en persoonlijke begeleiding. Broekhuizen over deze tegenslag: 'Het is echt een wonder dat wij het nog zolang volgehouden hebben. Onze mensen werken keihard, maar we komen handen tekort.'

Daarnaast worden de aanvragen ook steeds complexer, vertelt de wethouder: 'Voorheen ging het om rollators en fietsen, tegenwoordig gaat het om dagbesteding en begeleiding.'

Eerdere problemen

De problemen zijn niet van gister. In februari dit jaar vertelde de wethouder al dat het tien weken duurt voordat een nieuwe Wmo-aanvraag behandeld wordt. Wettelijk gezien moet een nieuwe aanvraag binnen acht weken worden behandeld. De gemeente nam een extern bureau in dienst om de dossiers weg te werken.

Dat wierp zijn vruchten af. De wachttijden liepen terug naar ongeveer vijf weken. Maar toen het werk van het bureau erop zat, kwamen de problemen terug. De wachttijden liepen weer op. Op dit moment duurt het gemiddeld acht weken voor een nieuwe aanvraag behandeld wordt.

Helemaal nu met de zomervakantie voor de deur, wil de gemeente geen risico's nemen. 'Onze eigen mensen moeten ook gewoon op vakantie kunnen. Wij kunnen ze niet verplichten om de hele zomervakantie dossiers weg te werken.'

370.000 euro

Oldambt gaat daarom voor dit lopende kalenderjaar weer samenwerken met het externe bureau dat destijds uitkomst bood. Vanaf 1 januari 2020 wil de gemeente de problemen zelf oplossen.

Daarvoor moeten zes fulltime-banen gecreëerd worden. Er moet daarom een bedrag van 370.000 euro in de begroting opgenomen worden.

Dat terwijl de gemeente er financieel niet al te best voor staat. Vorig kalenderjaar kwam Oldambt 5,3 miljoen euro tekort. Het tekort in 2019 is nu al hoger dan drie miljoen euro. Een nieuwe financiële tegenslag was nou net iets dat gemeente Oldambt juist niét kon gebruiken.