Visstroperij in de grensstreek wordt ernstiger (update)

Volgens directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen en Drenthe zijn het voornamelijk Oost-Europeanen die het gemunt hebben op onze paling en snoekbaars.

Tijdens een controle door buitengewone opsporingsambtenaren (boa) van Sportvisserij Groningen en Drenthe en Staatsbosbeheer zijn 57 sportvissers gecontroleerd. Daarvan kregen vijf een proces-verbaal van 149 euro. Van die vijf bleken er drie geen vispas te hebben en twee andere stookten een vuurtje waar dat niet mocht.

Stropers

Naast die vijf zijn er twee in Duitsland wonende Russen op heterdaad betrapt. Ze stonden bij het Hondhalstermeer en bij de splitsing Bourtangerveen-Ruiten Aa Kanaal.

Beide mannen zijn op heterdaad betrapt op het gebruik van zetlijnen om paling en snoekbaars te vangen. Ook werd in hun auto's stropersmateriaal gevonden. Eén van de Russen is afgevoerd naar het politiebureau. De officier van justitie moet bepalen of hij vervolgd wordt.

'Uit den boze'

'Vaak hebben ze te veel hengels in het water liggen. Eigenlijk doen ze alles wat God verboden heeft. In hun eigen land mogen ze dat wel, maar hier kan dat niet', zegt Mensinga.

'De onrust onder de Nederlandse vissers neemt ook toe. Het zet kwaad bloed bij de vissers die het wel goed voor hebben. En er wordt zelfs paling gestroopt, dat is helemaal uit den boze.'

'Het is heel moeilijk communiceren met ze', zegt Mensing. 'Want op een gegeven moment kunnen ze geen Duits of Engels meer, want dan moeten ze betalen.'

Politie

'De boa's van ons zijn vrijwilligers en die moeten 's nachts op pad om dit soort zaken op te sporen. Daar mogen we wel respect voor hebben, dat mensen dit in hun vrije tijd doen. Het zou wel fijn zijn als er wat meer ondersteuning is als onze sportvissers melding maken van stroperij. Misschien dat de politie ook wat vaker kan controleren.'

