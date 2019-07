NAM: 'Gasproductie kleine velden neemt af'

In een reactie stelt de NAM dat de totale gasproductie uit kleine velden in Nederland afneemt en ook zal blijven dalen. Het bedrijf bestrijdt dat er nieuwe velden via bestaande gasputten worden aangeboord.

Dalende productie

In kleine velden zit tientallen tot honderden malen minder gas dan in het Groningen-veld. Volgens de NAM neemt de hoeveelheid gas die uit zo'n veld gewonnen wordt alleen maar af, vanaf het moment dat het in productie wordt genomen.

Winningsplannen

Daarmee is nog niet gezegd dat het tempo van de gaswinning niet hoger kan zijn dan in oude winningsplannen staat. Maar volgens woordvoerder Hein Dek van de NAM komt het weliswaar af en toe voor dat een klein veld meer gas bevat dan oorspronkelijk geschat maar betekent dat niet sneller, maar langer winnen: 'In dat geval wordt het winningsplan naar boven bijgesteld en blijft de gasput een paar jaar langer open.'

Geactualiseerd

Dat er inderdaad veel winningsplannen zijn geactualiseerd bij het Staatstoezicht op de Mijnen, is niet zo verwonderlijk, schrijft de NAM.

'De NAM en andere operators hebben de laatste vier jaar tientallen van deze winningsplannen moeten aanpassen op verzoek van het ministerie. In die winningsplannen zijn alle gegevens geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. Niet alleen over bijvoorbeeld bodemdaling en seismiciteit, maar ook over de verwachte productieduur en -hoeveelheden.'

Geen verband Groningen-veld

De aanpassingen staan volgens het bedrijf los van de dalende productie van het Groningen-veld en zijn ook niet gericht op het compenseren van die daling. Ze zouden ook bij een gelijke productie uit Groningen doorgevoerd zijn.

