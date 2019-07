'Trots van het Noorden'-graffiti mag blijven, maker krijgt schoonmaakkosten terug

De gemeente Groningen stuurde hem de rekening á 1640 euro om zijn kunstzinnige uiting weer te verwijderen. Nu, drie jaar later, prijkt de tekening echter nog steeds op de muur.

Te gretig

Reden genoeg voor advocaat Niek Heidanus om namens de jongen verhaal te halen bij de gemeente.

'Ze erkenden dat ze de schadevergoeding te gretig hadden gevraagd. Ook omdat ze die schoonmaakkosten zelf niet hebben gemaakt. Dus betalen ze na drie jaar de schadevergoeding terug.'

Andere tekening

Navraag bij de gemeente leert dat de 1640 euro wel degelijk is gebruikt voor het schoonmaken van een graffititekening van de jongen. Echter niet die met 'Trots van het Noorden', maar die onder het viaduct bij de spoorwegovergang bij de Esperantokruising in Stad. Overigens zonder succes, want de tekening won het van de schoonmaakmiddelen.

Verfraaiing

Heidanus denkt dat de gemeente 'het een mooie graffittekening vond en trots is op FC Groningen'. 'Dat kan ik me wel voorstellen. Het is een lelijke muur, dus dit is eigenlijk een verfraaiing.'

'Het is onrechtmatig aangebracht, maar de tekening is er inmiddels al drie jaar. ik zou verbaasd zijn als het alsnog wordt verwijderd.'

Blijvertje

De gemeente laat weten dat de 'Trots van het Noorden'-tekening niet alsnog wordt verwijderd. Dit omdat het ook nog maar de vraag is of deze graffiti wél verwijderd kan worden. Bovendien is het muurtje eigendom van ProRail, dat regelmatig schoonmaak houdt langs het spoor.