Scheidsrechter Mulder fluit verder in Duitsland

Scheidsrechter Christian Mulder uit Uithuizen zet z'n loopbaan voort in Duitsland. Hij gaat fluiten in de Oberliga en daarnaast als assistent aan de slag in de Regionalliga.

Mulder was de afgelopen vier jaar actief in het betaald voetbal in Nederland. Hij leidde wedstrijden in de Eerste Divisie en vierde official en VAR in de Eredivisie. Na afgelopen seizoen kreeg hij geen vast contract van de KNVB.

Ambities

De Groningse voetbalarbiter heeft nog teveel ambities om te stoppen. Daarom zocht hij zijn heil over de grens.

'De Duitse bond is blij dat ik daar wil fluiten. Inmiddels heb ik al een testwedstrijd gehad om er voor mezelf achter te komen of ik dit echt wil. Ik weet het zeker en wil vanuit de Oberliga zo snel mogelijk omhoog,' vertelt Mulder.



Duitse spelers zijn niet gewend dat de scheidsrechter met ze praat Christian Mulder

Eerste Nederlander

Volgens de Duitse bond is hij de eerste Nederlandse scheidsrechter met ervaring in het betaald voetbal die actief is in Duitsland.

Mulder floot afgelopen week al een wedstrijd tijdens de Ost Friesland Cup. Hij merkte wel een verschil met Nederland. 'Duitse spelers zijn niet gewend dat de scheidsrechter met ze praat.'

Voor de rest voorziet hij geen problemen. 'Ik spreek goed Duits in ieder geval. Er staat me weinig in de weg om carrière te maken in Duitsland. En daar moet vanaf nu alles voor wijken.'

