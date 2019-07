Jannik Pohl hoopt dat clubs potentie in hem zien: 'Wil me meer laten zien dan ooit'

Terwijl de FC Groningen-selectie op trainingskamp is in Norg, revalideert Jannik Pohl op het Topsportzorgcentrum. Daar volgt een openhartig gesprek over afgelopen seizoen, maar ook over zijn toekomst.

'Ik heb op dit moment een heel leeg gevoel', zegt de drieëntwintigjarige spits van FC Groningen. 'Ik hoop dat ik die leegte weer op kan gaan vullen bij een andere club. Op dit moment wil ik me meer laten zien dan ooit, daarom is het nu belangrijk voor me om de juiste club te vinden.'

Vertrek

Het liefst zou Pohl bij FC Groningen laten zien dat hij toch echt de geschikte spits voor de club is. Maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft hem laten weten dat Groningen openstaat voor een vertrek.

'Toen ik in de winter hoorde dat Ron Jans (technisch manager) weg ging, wist ik dat het heel moeilijk voor me ging worden', zegt de Deen. 'Ron Jans heeft me in topvorm gezien en weet wat ik kan. Mark-Jan Fledderus heeft me alleen maar geblesseerd gezien en ik snap dat hij de spelers wil zien presteren die hij zelf koopt. Ik begrijp dan ook volkomen dat ik op zoek mag naar een andere club.'



Ik heb het gevoel dat ze me hier niet heel graag meer zien Jannik Pohl - Speler FC Groningen

'Voor mij is het een lastige situatie omdat ik een halfjaar niet gespeeld heb. Mijn CV is op dit moment natuurlijk niet goed. Op dit moment ben ik trouwens bijna weer fit. Als ik hier blijf dat snap ik dat andere spelers eerder de kans krijgen. Terwijl het voor mij nu belangrijk is dat ik ga spelen en niet heel lang ga wachten tot ik een kans krijg.'

'Normaal gesproken komen mijn beste jaren als profvoetballer er nu aan. Ik heb het gevoel dat ze me hier niet heel graag meer zien.'

Zeven keer

Jannik Pohl, spits van beroep, kwam tot slechts zeven competitiewedstrijden voor FC Groningen, waarvan er vier als invaller. Hij kwam eind augustus vorig jaar over van Aalborg BK, terwijl Tom van Weert in Denemarken aan de slag ging.

Op Woudestein, uit tegen Excelsior, scoorde hij zijn enige doelpunt voor de Trots van het Noorden. 'Daarna had ik echt het gevoel dat ik kon gaan laten zien wat ik kon.'



Laatste wedstrijd

'De week erna speelden we thuis tegen Heerenveen. In de ochtend voelde ik dat ik niet helemaal fit was, maar ik zei niks omdat ik wilde spelen. Ik mocht in de slotfase invallen en had op het veld ook een goed gevoel. Daarna ging het gewoon niet meer. Ik had veel pijn onder in mijn buik, het bleek een blessure te zijn die wel acht maanden kon duren.'

Die wedstrijd tegen Heerenveen (2-0 winst), bleek ook direct de laatste wedstrijd van de Deen te zijn. De blessure duurt gelukkig voor hem geen acht maanden.

'De laatste maand van het seizoen ging het steeds beter. Ik zat een paar keer op de bank, maar mocht niet invallen. Dat is natuurlijk aan de coach, dat snap ik hartstikke goed, maar ik had natuurlijk graag willen spelen. Ik voelde me goed, had gescoord bij de reserves en was er klaar voor. Ik merkte dat ik weer in vorm begon te raken.'

Zelfverzekerder

Als FC Groningen het op 20 april opneemt tegen Ajax zit Jannik Pohl weer op de bank in het Hitachi Capital Mobilty stadion. Trainer Danny Buijs doet ondanks de 0-1 achterstand geen beroep op de spits en brengt alleen Thomas Bruns en Mo El Hankouri om te proberen om de achterstand om te buigen.



Als je als spits op zo'n moment niet gebracht wordt dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is Jannik Pohl - Speler FC Groningen

'Ik zat toen fit op de bank. Als je als spits op zo'n moment niet gebracht wordt dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Ik moet wel zeggen dat ik dit jaar mentaal een stuk sterker ben geworden', zegt de aanvaller zelfverzekerd.

Verbeterd

Want ondanks de slechts zeven wedstrijden is hij ervan overtuigd dat hij afgelopen jaar een betere voetballer is geworden.

'Mijn spitskwaliteiten zijn dit jaar gewoon verbeterd. Ik ben snel, sterk en maak mijn kansen af. Dat samengevoegd met de dingen die ik hier geleerd heb, zoals mijn mentaliteit, ben ik er echt van overtuigd dat ik een stuk beter ben dan een jaar geleden.'



Ik zal vanwege mijn blessures niet bij veel clubs op de radar staan Jannik Pohl

Interesse?

Veel belangstelling is er op dit moment nog niet voor de Deen. 'Er is wat kleine interesse uit Denemarken. Die clubs kennen me en weten wat ik kan. Ik denk dat ik het niveau van een club als Groningen aankan, ook in een ander land dan Nederland of Denemarken.'

'Ik zal vanwege mijn blessures niet bij veel clubs op de radar staan, dus misschien zal ik een stapje terug moeten doen om er daarna weer één omhoog te maken. Daar denk ik op dit moment veel over na. Ik hoop dat er clubs komen die potentie in me zien.'

Mark-Jan Fledderus: 'Jannik is afgelopen jaar bij Groningen gekomen en door allerlei reden is dat niet geworden van wat we er van verwacht hadden. Hij heeft ook vervelende blessures gehad en op dit moment komt hij niet in de plannen voor het komende seizoen voor. We hebben met elkaar afgesproken dat hij uit mag kijken naar een andere club.'

