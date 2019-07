Opgestapte topvrouw van Elker 'had onvoldoende draagvlak'

'Onvoldoende draagvlak' is de reden voor het opstappen van Astrid Veldhuizen, de bestuurder van jeugdzorgorganisatie Elker. Deze week legde zij per direct haar functie neer.

Veldhuizen wilde donderdag niet op de kwestie ingaan. Volgens Greetje Timmerman, lid van de Raad van Toezicht, is het besluit van Veldhuizen in goed overleg genomen.

Turbulent

Op de achtergrond spelen de turbulente ontwikkelingen in de zorg een rol. Slinkende budgetten, reorganisaties, toenemende werkdruk en meer cliënten met een complexe diagnostiek: welke zorgorganisatie heeft er niet mee te maken?

'Veldhuizen heeft geprobeerd om Elker door deze turbulente tijd heen te helpen. Zij heeft daarbij ervaren dat zij daarbij niet voldoende draagvlak heeft. Daarom heeft ze besloten andere keuzes te maken en in het belang van de organisatie te stoppen', zegt Timmerman.

'Dat is haar eigen besluit geweest, in afstemming met de Raad van Toezicht. Wij hebben met vele belangrijke partijen in de organisatie gesproken. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan.'

Draagvlak

Op de vraag wat dat 'onvoldoende draagvlak' precies inhoudt, wil Timmerman slechts summier ingaan.

'Zij heeft daar naar buiten niets over gezegd, en wij doen dat ook niet. De algemene conclusie is dat er onvoldoende draagvlak is voor de koers die zij heeft gekozen.'



Als er zoveel moet veranderen, dan kan dat niet allemaal tegelijk Greetje Timmerman - lid RvT

Tempo

'Goede zorg bieden staat voorop, daar is iedereen het over eens. Maar als het gaat over het tempo van de veranderingen, kun je daar verschillend tegenaan kijken. Daar moet je over praten', gaat Timmerman verder.

'Als er zoveel moet veranderen, dan kan dat niet allemaal tegelijk. Met welke dossiers beginnen we en in welk tempo ga je dat doen? Daar is wel verschil van inzicht over.'

Opvolger

Veldhuizen stond sinds 1 maart vorig jaar aan het roer van Elker. De Raad van Toezicht wil zo snel mogelijk een opvolger voor haar aantrekken. 'Dat is in het belang van de organisatie', besluit Timmerman.

Elker biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die kampen met (ingewikkelde) opvoedproblemen. Eind vorig jaar had de organisatie 781 medewerkers. De jeugdgevangenis in Veenhuizen valt ook onder Elker. Onlangs werd bekend dat deze instelling wordt opgeheven.

Lees ook:

- Topvrouw jeugdzorginstelling Elker stapt per direct op

- Naam 'Het Poortje' verdwijnt en wordt Elker