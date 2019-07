Dit Was De Week: 'Dit zijn geen geintjes meer'

Al het goede komt in drieën, luidt het gezegde. Slechte dingen komen vaak in tweeën, zo bleek deze week.

Geen idee waar we op doelen? Lees 'Dit Was De Week' (DWDW) en je bent weer helemaal bij.

Geen toeval?

Een brand in Kiel-Windeweer, alweer. Zondag was het raak in twee kippenschuren, niet bepaald de eerste schuurbrand in het dorp met zo'n 900 inwoners. Het was de afgelopen dertien jaar al zes keer raak. En opvallender nog wel, het was voor de tweede keer op een zaterdag 7 juli, weer na een schuurfeest in het naastgelegen Zuidlaarderveen.



Geen toeval, denken de meeste mensen in de omgeving. Niet veel later werd bekend dat er beelden zijn waarop mogelijk te zien is wie de brand heeft aangestoken. Het zou gaan om één dader.

Waarschijnlijk wel toeval…

Ook in Delfzijl was het raak. Op de bovenste verdieping van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in Delfzijl woedde woensdagochtend een grote brand die lastig te bestrijden was. De brandweer ontruimde een deel van de flat. Waarschijnlijk is er van brandstichting geen sprake.



Twee woningen zijn volledig uitgebrand, zeven liepen schade op; de bewoners van negen woningen moesten een nachtje ergens anders slapen.

Vrijdag werd er een tijdelijke lift bij de flat geplaatst, waardoor de bewoners van wie hun woning is vrijgegeven weer makkelijk op de bovenste etages kunnen komen.

Vergelijkbare zedenzaken

Een passantenonderzoek van de politie moet tot meer tips leiden over de aanranding van een 65-jarige vrouw in Delfzijl, afgelopen zondag. Ter hoogte van uitvaartcentrum Fivelhof werd ze door een nog onbekende, jonge man de bosjes ingetrokken en aangerand. Toen een voorbijganger hen opmerkte ging de verdachte er vandoor.

Dinsdag werd een 25-jarige man uit Zuidlaren aangehouden vanwege een ander ernstig zedendelict. De man zou afgelopen zaterdag een 76-jarige vrouw seksueel hebben misbruikt in het bos tussen Schipborg en Annen. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde ook aandacht aan de zaak.

Gedwongen huwelijken ten einde

Het aardgasdossier zorgde deze week weer voor de nodige slachtoffers. Dit keer niet de inwoners van het aardgasgebied, maar wel het Centrum Veilig Wonen. Het CVW moet er na vijf jaar alweer mee ophouden. Wat begon als een oplossing, eindigde als een probleem. Geen vertrouwen, dat is de korte samenvatting.

De minister vond het ook genoeg. Wiebes startte niet al te lang geleden de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, die de schadeafhandeling overneemt van het CVW. De kritiek op het Centrum Veilig Wonen beperkt zich niet tot alleen de schadeafhandeling zelf, ook de grote winsten die het bedrijf maakt zorgen voor ergernis.

Ook de versterkingsproef in het aardbevingsgebied kwam deze week ten einde. Misschien niet zo dramatisch als het CVW, maar een 'gedwongen huwelijk' was het wel, deze samenwerking van de NAM en acht woningcorporaties. Woensdag stopten ze definitief met het versterken en verduurzamen van 1650 huurwoningen.

Een ster uit Drenthe

Groningen telt vooralsnog één restaurant met een Michelinster. Dat is Herberg Onder de Linden in Aduard. De Loohoeve komt daar nu bij, na een verhuizing uit Schoonloo. Voornaamste reden van het vertrek uit Drenthe is dat eigenaren Marleen en Jeroen Brouwer zich volledig willen focussen op het restaurant, en niet meer op een hotel. En natuurlijk helpt de mooie nieuwe locatie ook mee: een monumentale kerk in Hoogkerk.

Een ster meenemen, mag overigens niet van Michelin. Dus op de volgende ster moeten we in Groningen nog wel heel even wachten.



De Slotplaat

Tot slot een mooie plaat uit Zuidwolde. Van een mooie nazomeravond, waarvan we hopen dat we er nog een paar krijgen deze zomer.