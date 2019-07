Landelijk Loket Mijnbouwschade in de maak, zonder omgekeerde bewijslast

Mensen met schade kunnen zich melden bij het nieuwe Landelijk Loket Mijnbouwschade, meldt de NOS. Een onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade moet de schades afhandelen.

Voor de schadeafwikkeling in onze provincie verandert er niets. Die blijft gewoon ondergebracht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Geen omgekeerde bewijslast

Er is een belangrijk verschil tussen het landelijke loket en de schadeafhandeling door de TCMG. In Groningen geldt dat schade aan een pand in het gaswinningsgebied per definitie is veroorzaakt door de gaswinning. De NAM moet vervolgens het tegendeel bewijzen als daar vermoedens voor bestaan. Die omgekeerde bewijslast gaat niet voor de rest van het land gelden.

Kritiek

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat dat wel zou moeten voor gebieden waar mijnbouw plaatsvindt. Volgens de VNG heeft zo'n 30 procent van de gemeenten te maken met mijnbouw. De verwachting is dat door de energietransitie het gebruik van de diepe ondergrond alleen maar zal toenemen.

Wiebes: situatie niet vergelijkbaar

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (Nogepa) is, net als verantwoordelijk minister Wiebes van Economische Zaken, geen voorstander van het invoeren van de omgekeerde bewijslast. Volgens Wiebes is de situatie door de grootte van het Groningenveld niet vergelijkbaar met andere mijnbouwactiviteiten.

Alle mijnbouwschade

Het landelijke schadeprotocol gaat eerst gelden voor gaswinning in de vele kleine gasvelden, voornamelijk in het noorden van het land. De bedoeling is dat eind dit jaar ook andere types mijnbouw eronder gaan vallen, zoals zoutwinning, geothermie, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof.

