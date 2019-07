Stadjer wil foto's en filmpjes overleden vader terug

Een dagje winkelen in Assen liep afgelopen week uit op een drama voor Stadjer Patrick van Sluis. In een kledingwinkel werd zijn telefoon gestolen, met daarop de laatste beelden van zijn pas overleden vader.

Het voorval gebeurde afgelopen woensdag, vertelt Van Sluis aan RTV Drenthe.

'Ik was in Assen bij The Sting drie broeken aan het passen. Twee pasten, de derde niet. Toen ben ik teruggelopen naar de verkoper en ik heb ook nog even gesproken over een trui. Ik denk dat het vijf minuten heeft geduurd in totaal. Ineens dacht ik: mijn telefoon ligt nog in het pashokje. Toen ik daar terugkwam, was-ie weg.'

Overleden vader

Dat zijn telefoon is gestolen, maakt hem nog niet zoveel uit. Veel erger vindt Van Sluis het dat foto's en filmpjes van zijn overleden vader nu weg zijn.

'Een maand geleden is mijn vader helaas overleden. Ik heb hem de laatste week begeleid, samen met mijn zusje, broertje en oudere zus. Alle audio-opnames, foto's en filmpjes die ik heb gemaakt, staan op de telefoon. Ik had die bestanden nog niet met de familie gedeeld. Daar ben je op zo'n moment nog niet heel erg mee bezig."

Bewakingsbeelden

In de winkel hangen beveiligingscamera's. Daardoor staan de vermoedelijke daders op bewakingsbeelden. 'De jongens en meiden van The Sting kwamen gelijk in actie. Ze hebben meteen de beelden bekeken. En ze hadden gelijk in de gaten om wie het zou kunnen gaan', vertelt Van Sluis. 'Het zijn waarschijnlijk twee jongens samen, of één jongen apart.'

Oproep politie aan daders

Intussen heeft Van Sluis aangifte gedaan bij de politie en met die bewakingsbeelden lijkt het niet heel moeilijk om de daders op te sporen. Toch is het nog maar de vraag of dat gaat lukken.

'De jongens die op de beelden staan hebben allebei gepind. Het is nu afwachten of de bank de gegevens vrijgeeft om ze zo te kunnen traceren. De politie zegt de beelden niet te mogen vrijgeven vanwege de wet.'

Op Twitter deed de politie woensdag al een dringend beroep op de daders om de telefoon terug te brengen:

Handelaars benaderd

Van Sluis heeft intussen bijna alle telefoonhandelaars in Assen en ook een paar in Groningen benaderd.

'Ze zijn allemaal op de hoogte. Dus de dieven kunnen in principe niets met de telefoon. Hij is ook vergrendeld; zonder wachtwoord of mijn vingerafdruk kun je er niets mee. En als de telefoon toch geactiveerd wordt, dan wordt hij gelijk geregistreerd en dan ziet de politie dat ook.'

Oproep

Van Sluis wil graag een oproep doen aan mensen die mogelijk iets meer weten: 'Als er mensen zijn in je omgeving, van wie je vermoedt dat ze een nieuwe telefoon hebben die niet helemaal eerlijk is verkregen, vertel ze dan mijn verhaal. Het enige wat ik wil zijn die beelden. De telefoon mogen ze houden.'

Het gaat om een zwarte iPhone 7 Plus. De telefoon heeft wat beschadigingen aan de achterkant. 'En als ze zo slim zijn om het hoesje eromheen te laten: het is een hoesje met bloemetjes en vogeltjes, dat vond mijn zoon het mooist', besluit Van Sluis.

