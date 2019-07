Treuren bij de actiekip: 'Dieren moeten een natuurlijk leven leiden'

De actie op de hoek van de Grote Markt en de Herestraat bracht zo'n twintig tot dertig actievoerders op de been. Het winkelend publiek keek echter nauwelijks op van de activisten en hun 'actiekip'.

'Alles gaat in stapjes'

Geen ramp, vindt Partij voor de Dieren-Statenlid Ankie Voerman:

'De actie is geslaagd als er weer een paar mensen zijn die hierover gaan nadenken. Alles gaat in stapjes. We kunnen nooit een hele taart winnen, maar wel elke keer een taartpunt pakken. Dat is onze bedoeling.'

De 'actiekip' van de Partij voor de Dieren (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



'Meeste slachtoffers sinds 2011'

Met de actie wil de Partij voor de Dieren aandacht vragen voor brandveiligheid van stallen en de problemen in de bio-industrie aan de kaak stellen. De grote brand in Kiel-Windeweer van afgelopen zondag zette beide onderwerpen nog maar eens op de kaart, zegt Voerman.

'Het is niet de eerste stalbrand in Nederland en in Den Haag zijn we al heel lang met het onderwerp bezig. Maar qua dierenslachtoffers is het de grootste brand sinds 2011. Gigantisch veel dierenleed dus. We moeten helemaal af van de dieronwaardige bio-industrie. Dieren moeten een natuurlijk leven kunnen leiden.'

