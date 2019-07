FC Groningen sluit trainingskamp af met gelijkspel

De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark van Lohne.

Kansen op openingstreffer

Bij FC Groningen deed Ritsu Doan voor het eerst deze voorbereiding mee nadat hij in het begin van deze week weer aansloot bij de selectie. Samir Memisevic maakte nog geen minuten voor Groningen.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Ramon Lundqvist, maar de voorzet van Deyovaisio Zeefuik was net een paar centimeter te hoog voor de Zweed, waardoor hij de bal net niet kon inkoppen.

Even later was Doan dichtbij de openingstreffer. Het schot van de Japanner, geschoten van een meter of zestien van de goal, ging net over. Mo El Hankouri was daarna ook bijna trefzeker, maar zijn schot ging net voorlangs.

Duitsers schieten wel raak

Sportfreunde Lotte, uitkomend in de Regionalliga, liet in de eerste helft weinig zien. Een hoog over geschoten vrije trap van aanvoerder Jeron Al-Hazaimeh was het hoogtepunt.

Vlak na de pauze kwam Sportfreunde Lotte op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van George Kelbel. Het was tevens het eerste tegendoelpunt voor FC Groningen in de voorbereiding.

Na iets minder dan een uur spelen kwam Groningen via Ajdin Hrustic bijna op gelijke hoogte na een goede aanval over de rechterkant. Het schot van de middenvelder werd van de lijn gehaald door een verdediger van Lotte.

Postema topscorer

Het niveau aan Groningse kant werd daarna een stuk minder. Toch kwam het team van Danny Buijs met nog een kwartier spelen op de klok op gelijke hoogte door een goede goal van Romano Postema. De zeventienjarige spits is door dat doelpunt weer de enige topscorer van de voorbereiding, met acht goals.

Debuut Van Hintum

Even daarvoor was Postema samen met Van de Looi, Van Hintum, Sopacua, Van Kaam en Gudmundsson in de ploeg gekomen. Voor Van Hintum betekende dat zijn debuut voor FC Groningen.

Invaller Warmerdam was vlak daarna dicht bij een doelpunt voor FC Groningen, maar zijn schot ging net voorlangs.

FC Emmen

Aanstaande dinsdag speelt FC Groningen de volgende oefenwedstrijd. In Rolde is dan het team van Dick Lukkien, FC Emmen de tegenstander.

Lees ook:

-