Kunstmatige heuvels moeten mountainbikers naar Meerstad trekken

Over dat plan voeren initiatiefnemers Rutger Kussendrager en Han Settels goede gesprekken met de gemeente Groningen.

Terug naar de tekentafel

Het idee voor een route binnen de gemeentegrenzen liggen dankzij een motie van D66 al sinds 2016 op de plank, net als de toegekende zak geld. Aanvankelijk was het SuikerUnie-terrein in beeld, maar vervroegde woningbouwplannen gooiden roet in het eten. Terug naar de tekentafel dus.

'We hebben een aantal locaties besproken met de gemeente, waaronder het Westpark, Kardinge en Meerstad. Alle opties hebben voor- en nadelen. Meerstad hebben we serieuzer besproken omdat dat een vrij groot gebied is waar nog veel mogelijk is.'

Bouwgrond kan mogelijk gebruikt worden voor nieuwe heuvels (Foto: Jos Schuurman/FPS)



Heuvels aanleggen

De beoogde fietsroute bij de waterrijke nieuwbouwwijk moet, als het aan de initiatiefnemers ligt, minimaal zes kilometer lang worden. Enig nadeel van een locatie als Meerstad? Het is er op een paar lichte glooiingen na biljartvlak. Maar daar valt wel wat op te verzinnen, zegt Kussendrager.

'Voor een leuke route heb je wel wat hoogteverschil nodig. En helaas hebben we hier geen hoge bergen zoals in Frankrijk, of een VAM-berg. Maar in Meerstad wordt wel veel grond verplaatst. We zijn in gesprek om daarmee kunstmatige heuvels aan te leggen.'



Het bikepark moet een plek worden waar je van jong tot oud een uurtje lekker kan spelen met je mountainbike Rutger Kussendrager - Initiatiefnemer mountainbikeroute

Bikepark als basis

Als begin- en eindpunt van de route zien de fietsliefhebbers een bikepark voor zich in Meerstad.

'Dat moet een plek worden waar je van jong tot oud een uurtje lekker kan spelen met je mountainbike. Van loopfietsjes op een pumptrack tot ingewikkelder obstakels waar je je vaardigheden goed kan trainen.'

Route hoort bij fietsstad

Volgens Kussendrager heeft Groningen dringend behoefte aan een eigen mountainbikeroute. Hij ziet met lede ogen aan hoe fietsers nu aangewezen zijn op de route in Zuidlaren.

'Daar kun je op de fiets heen, maar als je even een uurtje lekker wilt sporten, doe je dat niet. Bovendien wordt er in en om de stad soms over paden gemountainbiked waar dat eigenlijk niet mag. Als Groningen zich echt als fietsstad wil profileren, vinden wij een mountainbikeroute essentieel.'

Omwonenden goed informeren

Het aanleggen van mountainbikeroutes stuit nogal eens op weerstand van omwonenden of natuurorganisaties. Om die reden staan onder meer routes in Zuidhorn en de gemeente Noordenveld nog altijd op losse schroeven. Kussendrager heeft goede hoop dat het in Meerstad niet zover komt.

'We gaan mensen vanaf het begin goed informeren, want veel onbegrip komt voort uit onwetendheid. Het voordeel van Meerstad is dat er nog niet zoveel is. Daardoor kun je met veel dingen rekening houden als je iets gaat creëren. Verder zullen we er samen met de gebruikers van de route voor zorgen dat iedereen zich netjes gedraagt.'

Wensenlijstje

De volgende stap voor Kussendrager en Settels is het maken van een wensenlijstje voor de gemeente. Als alles vervolgens naar wens verloopt, begint de aanleg van de route komend jaar.

