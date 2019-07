Reservering na reservering bij restaurant De Pauw: 'Zelfs Youp komt langs'

Toch zet het eigenaar Theo Mulder niet aan het twijfelen.

'We trekken te weinig publiek. En dat is al een tijdje zo. We zijn door onze reserves heen, nu is het tijd om de stekker eruit te trekken.'

'Eerder moeten doen'

De gastheer had na 37 jaar het einde van zijn restaurant liever eerder aangekondigd. 'We hadden afgelopen zomer ook al een rustige tijd. Toen hadden we het eigenlijk moeten doen. Dan had ik die periode erna gewoon volgezeten.'



Ik kan die berichtjes niet lezen. Zeker niet als ik alleen ben Theo Mulder - Eigenaar De Pauw

Bezettingsproblemen

Het klassieke restaurant in de Gelkingestraat sluit niet alleen om economische redenen, maar ook vanwege bezettingsproblemen.

Ondanks dat er tientallen reserveringen binnenkomen, kan het restaurant toch niet helemaal volgeboekt zijn, legt Mulder uit.

'Met de kleine hoeveelheid personeel die wij op dit moment hebben, zouden wij dat niet aankunnen. Daarom houden we ruimte vrij.'



Youp komt over twee weken nog een keer langs om bij ons te eten Theo Mulder - Eigenaar De Pauw

'Chique en dure tent'

Ook het imagoprobleem heeft het restaurant de das omgedaan, denkt de eigenaar. Volgens hem stond zijn zaak alom bekend als een 'chique en dure tent'.

'Het is sowieso voor jonge mensen een drempel om hier naar binnen te stappen. Die denken dat ze met een lege portemonnee weer naar buiten wandelen.'

Youp van 't Hek

Mulder krijgt af een aan telefoontjes en e-mails uit binnen- en buitenland. 'Ook Youp van 't Hek heeft met mij contact gehad, vanaf zijn vakantieadres in Bordeaux. Hij kwam altijd bij ons. Ook hij schrok van het besluit en greep in het gesprek terug naar het verleden. Hij komt over twee weken nog een keer langs om bij ons te eten.'

De lading e-mails kan de eigenaar niet lezen. Dan wordt hij te emotioneel, zegt hij. 'Als je erover praat is het anders, maar ik kan die berichtjes echt niet lezen. Zeker niet als ik alleen ben.'

'Rustig afwikkelen'

De Pauw is haar veren kwijt, maar de eigenaar houdt zijn kop omhoog. 'Eerst even met vakantie, dan rustig de zaken afwikkelen. En daarna sta ik weer open voor een nieuw avontuur', besluit Mulder.

Laatste dag

Zaterdag 27 juli kan er in het restaurant voor het laatst worden gegeten. Volgende week wordt de inboedel getaxeerd.

Aanbiedingen

Mulder zelf is al meerdere keren benaderd door nieuwe werkgevers. Die aanbiedingen heeft hij voorlopig naast zich neergelegd. Hij wil zich eerst volledig richten op De Pauw. Nadat de sluiting helemaal is afgehandeld gaat hij zich buigen over zijn eigen toekomst.