Hummel viert rentree met zege op thuisbaan

Na een periode van blessureleed heeft grasbaancoureur Romano Hummel een uitstekende comeback gemaakt. Bij de internationale races in Aduard was hij niet te kloppen.

In alle heats reed Hummel, sinds februari in Zuidhorn wonend, ver weg bij de concurrentie. In de finale had hij moeite om de koppositie te pakken.

Hij kreeg het in de eerste halve ronde zwaar te verduren met Theo Pijper naast zich. In een felle strijd schudde hij de Fries van zich af. 'Ik dacht het is één bocht vol gas. Ik hing bij hem op het voorste spatbord. We keken elkaar aan en ik hield het gas er wel op. Zo gaat dat. Het had ook mis kunnen gaan en dan waren we gecrasht en waren we elkaar in het ziekenhuis wel weer tegengekomen', is hij realistisch. Eenmaal op kop reed de 20-jarige Groninger onbedreigd naar de zege op z'n 800 meter lange thuisbaan.

Medicatie houdt hem op de been

Hummel heeft nog wel steeds pijn aan de geblesseerde enkel. Afgelopen week liet hij nog een scan van het gewricht maken in het ziekenhuis van Nijmegen. Daar kreeg hij groen licht om te gaan racen. Medicatie houdt hem op de been.

Ik slik paracetamol en diclofenac in de dagen voorafgaand aan een wedstrijd. Dat houdt de pijn weg', vertelt hij na de huldiging.

De komende weken heeft Hummel nog een aantal belangrijke wedstrijden op het programma. Zoals het nu lijkt staat hij daar ook weer aan de start. 'Die wedstrijden zijn op vlakke banen. Mijn voet wordt minder zwaar belast dan op een hobbelige baan', besluit Hummel als hij het rennerskwartier binnenloopt.