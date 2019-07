Eerste Samenloop maakt indruk op Stadskanaal: 'Er komt heel veel los'

'Al die mensen met hun kaarsen op het parcours... Het was indrukwekkend. Ik word er weer emotioneel van als ik eraan terugdenk.'

Stadskanaal beleeft dit weekend zijn eerste Samenloop voor Hoop. En dat brengt heel wat teweeg, vertelt Ina Bakker namens de organisatie.

In de watten gelegd

De 27 deelnemende teams liepen in estafettevorm de hele nacht door om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Los daarvan zijn er tal van 'eregasten' aanwezig. Stuk voor stuk mensen die kanker hebben of de ziekte hebben gehad. Bakker zorgt ervoor dat het hen dit weekend aan niets ontbreekt.

'Ze worden 24 uur in de watten gelegd. We verwennen ze met koffie met cake, lunch, een lekker buffet en zelfs een massage', vertelt Bakker.



Ik merk dat niet iedereen zichzelf zo'n verwenmoment gunt Ina Bakker - Organisatie Samenloop voor Hoop

Dierbare gesprekken

Bakker leert haar gasten tijdens dit emotioneel beladen weekend steeds beter kennen.

'We hebben mooie, dierbare gesprekken. Daar leent een Samenloop zich natuurlijk goed voor. Ik merk daarbij dat niet iedereen zichzelf zo'n verwenmoment gunt. Misschien is dat iets Gronings? Zo van: dat hoef ik allemaal niet hoor.'

'En toch, als de gasten dan een speciale massagebehandeling krijgen, komt er plots heel veel los. Daar doen we het voor. Het is een beladen onderwerp, maar we vieren ook het leven.'

Mooi bedrag

Bij de Samenloop voor Hoop in Hoogezand werd vorige maand nog ruim 90.000 euro opgehaald. Bakker durft niet te voorspellen waar Stadskanaal op uitkomt.

'Mensen komen nog continu bij ons met enveloppen. We hopen dus een grandioos mooi bedrag bekend te maken.'

Geslaagde kennismaking

Voordat vanmiddag het eindbedrag bekend wordt gemaakt, volgt er eerst nog een loop voor kinderen - 'die duurt 24 minuten in plaats van 24 uur' - en uiteindelijk de slotronde over het parcours in de omgeving van de Luxemburglaan. Hoewel het evenement er dus nog niet opzit, kijkt Bakker alvast tevreden terug.

'Het was voor heel veel mensen de eerste kennismaking met de Samenloop, maar het is super gegaan. Als organisatie mogen we enorm trots zijn. Ik kan nu al zeggen dat het hier vast niet bij blijft.'

