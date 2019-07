Lunch tussen de koeien: 'We willen mensen meer gevoel geven bij de boerderij'

Het was een opmerkelijk gezicht in een weiland in de buurt van Blijham. Daar kregen de plaatselijke koeien zaterdag namelijk een aantal lunchgasten op bezoek.

De koeien struinden nieuwsgierig tussen de groepjes mensen, die zittend op strobalen genoten van een echte boerenlunch.

Boerengevoel

Het idee is afkomstig van Gijs Tielemans en zijn vrouw Janneke. Met hun bedrijf De Zuivelmand brengen ze sinds kort hun eigen zuivelproducten aan de man.

'Daar zijn we afgelopen jaar mee begonnen', vertelt Tielemans. 'We willen mensen wat meer gevoel geven bij de boerderij. Dus laten zien hoe we de zuivel produceren, hoe mooi de koeien het hier hebben en natuurlijk hoe lekker de zuivel is.'

Ook de koeien krijgen iets te eten (foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Dromen van leven als boerin

Eén van de vrouwelijke lunchgasten is helemaal in haar element in de wei. Ze is dan ook dol op koeien.

'Ik wilde vroeger altijd graag een eigen boerderij. Daar zocht ik mijn vriendjes ook op uit. Waar het mis is gegaan? Ik weet het niet. Ik viel denk ik toch niet op een boerenzoon. Maar tegenwoordig let ik wel goed op welke zuivelproducten ik koop.'

Het product rechtstreeks van de koe is toch het lekkerst Gijs Tielemans - Boer

Drijfveer

Een melkveebedrijf dat een eigen assortiment zuivelproducten op de markt brengt is niet uniek. Ook elders in het land zie je dergelijke initiatieven opduiken. Tielemans denkt te weten waarom.

'Het product rechtstreeks van de koe is toch het lekkerst. Maar niet elke boer is er geschikt voor. Als ik het zonder mijn vrouw moest doen, was het hier ook nooit gebeurd. Zij is daar wel een drijfveer in. Als je product dan gewaardeerd wordt, geeft dat wel een kick.'