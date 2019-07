Fransen moeten gokinkomsten op Drafbaan Groningen verhogen

De vereniging heeft alleen het geld niet om de Franse paarden naar het noorden te halen.

Franse gokkers

Kees de Bock is één van de bestuursadviseurs van de KHRV. Naar eigen zeggen gaat het sinds kort weer beter met de vereniging. De omzet is gestegen en meer mensen weten de weg naar de paardenkoersen te vinden. Toch wil de vereniging méér. Dat zou kunnen door Franse renpaarden binnen te hengelen.

'Met Franse paardenkoersen krijgen we meer aandacht. In Frankrijk wordt ook meer gegokt op paardenkoersen. De Fransen hoeven hier niet heen te komen, als ze vanuit Frankrijk maar gaan gokken op wedstrijden in Groningen.'

Geld nodig

De KHRV krijgt een deel van de gokinkomsten op de rekening gestort. De Bock verwacht veel van het Franse gokpubliek, maar Franse paarden naar Groningen halen blijkt niet zo makkelijk te zijn. In de eerste plaats omdat de vereniging niet genoeg geld heeft.

'We hebben nog vijfduizend euro nodig. We hopen dat de gemeente ons een eenmalig steuntje in de rug wil geven door met dat geld over de brug te komen. Daarna verwachten wij onszelf te kunnen redden.'

'VVD-loket'

De VVD in de Groninger gemeenteraad sprong al in de bres voor de harddraverij vereniging. Sportwethouder Inge Jongman was echter onverbiddelijk. In haar ogen moest de vereniging rechtstreeks aankloppen bij de gemeente en niet via het 'VVD-loket'. Dat rechtstreeks aankloppen is inmiddels gebeurd, volgende week staat er een gesprek gepland.

Meer prijzengeld

De Bock verwacht met de Franse paarden dus meer inkomsten te genereren. Dat moet ook wel, want de kosten liggen ook hoger.

'Het prijzengeld ligt bij Franse koersen hoger. Hier is het prijzengeld per koers zo'n twee- á drieduizend euro. Als we hier Franse koersen gaan rijden, ligt dat per koers tussen de vijf- en tienduizend euro.'

Die kosten moeten deels worden opgebracht door de organiserende vereniging.

Wolvega

Franse koersen zijn niet uniek in Nederland. Bestuursadviseur De Bock ziet ze in Wolvega ook regelmatig verreden worden.

'Als wij hier een grote koersdag hebben met vijftien koersen, dan hebben we een gemiddelde omzet van een half miljoen. Als je Franse koersen binnenhaalt heb je een omzet van zo'n vijf ton, pér koers.'

Inspectie

Als de KHRV het benodigde geld binnen heeft, is het boeken van de Fransen nog geen gelopen koers. Er zal namelijk ook een Franse delegatie komen om de faciliteiten op en rondom de Drafbaan te inspecteren. Maar dat ziet de vereniging met veel vertrouwen tegemoet. Nu het geld nog.

Lees ook:

- Jo Jo Harley grijpt door misstap naast podium tijdens Sweepstakes