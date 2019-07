Sloop en nieuwbouw aan de Hamplaats: 'De vloer is dwars doormidden'

Scheuren in de muren en vloeren die op instorten staan. 24 woningen aan de Hamplaats in Ten Boer worden gesloopt en herbouwd omdat ze niet aardbevingsbestendig meer zijn.

Sommige bewoners hebben er zelfs slapeloze nachten van. Na de aardbeving van Zeerijp knapten de balken van de vloer in de slaapkamer van Marjolein Dekker.

Niet veilig

'Hij gaat van links naar rechts en blijft in het midden stil liggen', zegt Dekker terwijl ze op de vloer een klosje loslaat. 'En teken dat de vloer dwars door midden is.'

Haar slaapkamer is niet meer veilig. Als je in het midden van de vloer gaat staan, kan je er doorheen zakken. Ze slaapt nu in een andere kamer. Maar niet echt met een fijn gevoel.



Angstig

Soms spoken er allerlei vragen door haar hoofd. 'Hoe lang blijft het nog zo? Wordt het nog onveiliger? En wat gebeurt er met de volgende beving?', zegt Dekker. 'Dat maakt je best wel heel erg angstig.'

Dekker is niet de enige. Ook haar buren hebben behoorlijke schade. Eén gezin is zelfs geëvacueerd.

Geen fijn gevoel

'Nummer 13 heeft een scheur in de voorgevel', zegt Alfred Hamstra. Hij is projectleider versterking bij de gemeente Groningen. 'Die mensen zijn tijdelijk ergens anders ondergebracht.'

Ze zijn de enigen die niet meer in huis konden wonen. 'Anderen wonen er nog wel, maar ook niet met een heel fijn gevoel', zegt Hamstra.

Alleen versterking

Het was dan ook geen verrassing dat de huizen aangepakt moesten worden. In november 2018 krijgen zij van Centrum Veilig Wonen het advies dat hun woning versterkt moet worden. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen verholpen.

De huizen hebben ook een slechte fundering. Daarnaast is er geen drainage of afvoer van hemelwater aangelegd, waardoor het erg vochtig is. Reden voor de voormalige burgemeester van Ten Boer, Frank de Vries, om in te grijpen.

'Hij vond het belachelijk dat we dan veilige huizen zouden maken, die vervolgens langzaam in de grond wegzakken', zegt Hamstra.

Snel gehandeld

De oude gemeente Ten Boer en de huidige gemeente Groningen zijn daarom zelf met de bewoners om tafel gaan zitten om sloop-nieuwbouw te bespreken. Doordat de mensen zelf de regie in handen hebben en omdat ze binnen het bestemmingsplan dezelfde huizen weer terugbouwen, kan er snel gehandeld worden.

'Inmiddels liggen we op hetzelfde schema als de versterking van de Fazanthof, ook in Ten Boer', zegt Hamstra. Het enige probleem is dat daardoor waarschijnlijk geen wisselwoningen beschikbaar zijn. De gemeente Groningen zoekt daarvoor nog andere oplossingen.

Geld binnenharken

Maar voordat het zover is, moet wel al het geld binnen zijn. De gemeente heeft uit allerlei potjes de centen bij elkaar geschraapt om sloop-nieuwbouw mogelijk te maken. Per huis is zo'n 200.000 euro nodig.

Het laatste geld hoopt Groningen uit de pot met geld voor de versterking van de 'groep 1588' te krijgen. Daarvoor heeft ze nog wel toestemming nodig van drie andere aardbevingsgemeenten die in hetzelfde schuitje zitten.

Sloop en sleutel

Hamstra verwacht dat het geen problemen oplevert. Als alles volgens plan loopt, worden de huizen dit jaar nog gesloopt. In de zomer van 2020 krijgen de bewoners de sleutel van hun nieuwe en aardbevingsbestendige woning.

'We zijn er heel blij mee', zegt Dekker. 'Hopelijk zijn we dan van alle problemen af.' Hamstra hoopt dat, als dit project soepel verloopt, het dan een voorbeeld kan zijn voor de versterking in de rest van onze provincie.

