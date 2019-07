'Toen ik haar vertelde dat de trein daar niet zou stoppen, zag ik paniek in haar ogen'

'Ik kon niet anders', zegt hoofdconducteur Sander Heling over de extra stop die de intercity van Groningen naar Zwolle afgelopen donderdagmorgen maakte in Hoogeveen.

Heling besloot samen met zijn collega's de trein kort stil te zetten in Hoogeveen, zodat een vrouw op tijd kon komen voor haar operatie in het ziekenhuis.

Paniek

De vrouw was in Assen ingestapt en moest naar Hoogeveen, meldt RTV Drenthe. 'Er gingen twee dingen mis: ze nam plaats in de eerste klas, terwijl ze een kaartje had voor de tweede klas. Bovendien wilde ze naar Hoogeveen en daar stopt de intercity niet', vertelt Heling. 'Toen ik haar dat vertelde, zag ik de paniek in haar ogen.'

Oplossing

Heling besloot de vrouw de helpende hand te bieden. 'Deze mevrouw had bij aankomst in Zwolle met de stoptrein terug kunnen gaan naar Hoogeveen, maar dan was ze te laat geweest voor haar operatie. Ik kon niet anders dan deze oplossing bedenken, al ben ik natuurlijk afhankelijk van derden.'

Nog geen dertig seconden

Machinist Joris Polman dacht er net zo over, evenals de verkeersleiding. En dus kon de intercity stoppen in Hoogeveen. Het oponthoud nam nog geen dertig seconden in beslag. Bovendien had de hele coupé begrip voor de situatie. 'Ik kreeg zelfs meer stopverzoekjes, maar daar kon ik natuurlijk niet aan voldoen', lacht Heling.

Mooie reacties

Heling maakte slechts één keer eerder mee dat in allerijl een extra stop werd ingelast. 'Maar dat was niet te vergelijken met deze situatie. Toen werd iemand onwel en moest de ambulance erbij komen. Het is nu heel mooi dat iedereen positief is. De reacties zijn mooi om te lezen. De NS haalt vaak negatief het nieuws, ik ben blij dat het nu eens anders is.'