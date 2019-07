Lopend Vuur: Nu Ring Zuid eruit ligt, kom ik niet met de auto naar Stad

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen zijn begonnen. Het stuk tussen het Juliana- en het Europaplein in de richting Hoogezand is zes weken afgesloten. Dat is nodig vanwege het intrillen van damwanden voor de aanleg van een tunnel.

Het verkeer wordt zes weken omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Volgens Groningen Bereikbaar heeft het geen zin om een sluiproute te nemen: 'Omrijden via de hele ring is gewoon sneller'.

De weggebruikers die uit de richting Winsum komen, moeten extra omrijden, want de N361 is de komende weken ook dicht.

Hoe ga jij dat doen de komende weken als je de (binnen)stad gaat bezoeken voor werk of plezier? Of laat je de stad even links liggen?

