UMCG-topman ontving 124.000 euro salaris te veel (update)

Jos Aartsen verdiende in zijn jaren als bestuursvoorzitter van het UMCG tussen 2012 en 2018 in totaal 124.000 euro meer dan wettelijk is toegestaan.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.

Aartsen was in 2017 de best verdienende zorgbestuurder in Nederland. Hij verdiende dat jaar ruim 310.000 euro. Dat is meer dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit 2013 toestaat - en dat geldt ook voor andere jaren.

Overgangsregeling

Omdat Aartsen een jaar voor de normeringswet werd aangesteld, kon hij profiteren van een overgangsregeling. Maar nu blijkt dat Aartsen tussen 2013 en 2016 alsnog 103.000 euro meer opstreek van het UMCG dan is toegestaan.

In 2017 ging dat om 12.000 euro; vorig jaar ontving de zorgbestuurder 9000 euro te veel. In totaal ontving Aartsen dus 124.000 euro te veel.

Terugbetalen

De overmatige beloningen werden niet ontdekt door het ziekenhuis zelf of accountant KPMG, meldt RTL Z. Ze kwamen aan het licht door onderzoek van externe toezichthouder CIBG.

De Raad van Toezicht van het UMCG heeft met Aartsen afgesproken dat hij te veel ontvangen salaris binnen een jaar terugbetaalt.

Reactie UMCG

Volgens UMCG-woordvoerder Joost Wessels is de fout het gevolg van onduidelijkheid over de regels: 'Toen de WNT werd ingevoerd, was niet meteen duidelijk hoe die precies moest worden geïnterpreteerd. Inmiddels is dat wel het geval.'

Eerder in opspraak

Het UMCG raakte afgelopen jaren al eerder in opspraak door royale vertrekregelingen voor zorgbestuurders Bert Bruggeman en Frans Jaspers. In de jaren ervoor moest het UMCG veel bezuinigen en werden honderden banen geschrapt.

Update: de reactie van het UMCG is toegevoegd.

