Caitlyns tekening komt op internationale elementenposter

Een tekening van het scheikundige element Europium, gemaakt door Caitlyn Vijlbrief uit Hoogezand, is opgenomen in de 'tijdlijn der elementen'.

'Een hele eer', reageert Caitlyn, 'maar al die aandacht hoeft voor mij niet zo.' Haar tekening komt nu op een elementenposter, die in klaslokalen over de hele wereld zal komen te hangen.

Havodiploma

Caitlyn Vijlbrief, die onlangs slaagde voor haar havodiploma aan het Aletta Jacobs College (AJC) in Hoogezand, had meegedaan aan een project van de Canadese Waterloo University. In het kader van het internationale jaar van het Periodiek Systeem der Elementen, werd aan leerlingen over de hele wereld gevraagd om een tekening te maken van een element.

Op het AJC werd besloten dat hun tekening over het element Europium moest gaan. En scheikundeleraar Michel Wijnhold vond dat Caitlyn het moest doen. 'Ze is altijd aan het tekenen', aldus Wijnhold, 'ook tijdens de scheikundeles. Ik stimuleerde haar om haar tekentalent nu eens voor iets scheikundigs te gebruiken.'

5-eurobiljet

Caitlyn nam de uitdaging aan. En met het element Europium (symbool EU, atoomnummer 63) kon ze best uit de voeten. 'De opdracht was dat ik in een zeshoek iets moest vertellen over het element. Over de ontdekker bijvoorbeeld, en iets over de kenmerken. Europium wordt bijvoorbeeld in het biljet van 5 euro gebruikt, zodat mensen het niet zo gemakkelijk kunnen vervalsen.'

Waterloo University kreeg inzendingen vanuit de hele wereld: vanuit bijvoorbeeld Vietnam, Brazilië, India, Zuid-Afrika, en dus ook uit Nederland, van Caitlyn, uit Hoogezand.

De door Caitlyn gemaakte tekening: 'Europium-wezentjes moeten het wat schattiger laten overkomen' (Foto: Eigen foto)

Caitlyn: 'Mijn tekening bestaat uit kleine EU-wezentjes, om het element wat schattiger over te laten komen. De meeste andere tekeningen van elementen waren toch een stuk serieuzer.'

Over heel de wereld

Haar leraar Michel Wijnhold is trots. 'Tot mijn vreugde werd haar ontwerp gekozen en is nu te zien op de 'periodic table poster' die in klaslokalen over heel de wereld komt te hangen.'

Tijdens de diploma-uitreiking van haar school kreeg Caitlyn de elementenposter waarop haar tekening staat overhandigd. 'Een hele eer hoor', vertelt ze, 'al vond ik dat op het moment zelf nog niet zo. Toen ik die poster kreeg, ging mijn mentor ook nog wat vertellen. Al die aandacht hoeft van mij niet zo.'

Tegeltjes

Behalve op een poster, komt Caitlyns ontwerp op Waterloo University in Canada ook nog eens op een muur te hangen. 'Van alle elementen worden tegeltjes gemaakt, en die komen daar straks als één groot kunstwerk op een muur terecht', vertelt ze.

Caitlyn Vijlbrief heeft talenten die normaal gesproken niet vaak samengaan: ze is goed in scheikunde én is creatief. 'Maar tekenen vind ik nog net iets leuker dan scheikunde', zegt ze. Vandaar dat ze na de zomer communicatie en multimedia design gaat studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen.