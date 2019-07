Diamant College vindt leraren en krijgt weer vijfdaagse lesweek

Begin dit jaar voerde onderwijsorganisatie RENN4 op een aantal scholen een vierdaagse lesweek in vanwege een tekort aan leraren.

Wonder

'Wonder boven wonder hebben we de groepen op alle locaties volledig bemenst en dus kunnen we overal starten met een vijfdaagse lesweek', zegt directeur Leendert de Boom van RENN4.

Alles uit de kast

De organisatie heeft alles uit de kast moeten trekken om dit voor elkaar te krijgen. De Boom: 'We zijn een maand eerder begonnen met werven. We hebben niet alleen de traditionele advertentie in de krant gezet, maar we zijn ook actief op sociale media. En we hebben collega's gevraagd de vacatures in hun eigen omgeving onder de aandacht te brengen'.

De oorzaak aanpakken

RENN4 had afgelopen mei nog tachtig vacatures. Nu nog twaalf, waarvan drie voor een leraar. 'Maar bij een griepgolf wordt het wel weer puzzelen', vreest De Boom. Om dat te veranderen zal het lerarenvak aantrekkelijker gemaakt moeten worden. 'Daar had vijf of zes jaar geleden al een begin mee moeten worden gemaakt', besluit De Boom.

