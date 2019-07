'Jos Aartsen wil het UMCG zo snel mogelijk terugbetalen, maar het is nogal een bedrag'

Dat zegt voorzitter Andrée van Es op de vraag waarom bestuursvoorzitter Jos Aartsen tussen 2012 en 2018 in totaal 124.000 euro meer dan wettelijk is toegestaan betaald heeft gekregen.

Volgens haar is het sinds jaar en dag een gewoonte dat als iemand voorzitter werd, dat zijn of haar salaris werd vastgesteld op tien procent boven het salaris van andere leden van de Raad van Bestuur.

Salarisverhoging

Aartsen werd bestuursvoorzitter vanuit een functie in de Raad van Bestuur zelf. Aartsen zou dus in aanmerking komen voor een salarisverhoging, maar omdat de WNT in behandeling was werd dat niet gedaan.

Later kwam er een uitspraak van de rechter dat er in het kader van de overgangsregeling het salaris wel verhoogd had mogen worden. Toen is zijn salaris verhoogd met terugwerkende kracht.

Volgens Van Es heeft de toenmalige Raad van Toezicht, Van Es kwam zelf in 2015 in de Raad van Toezicht, 'volgens eer en geweten gehandeld'. Van Es: 'Niemand was zich van enig kwaad bewust. Nu blijkt dat het een verkeerde interpretatie van de overgangsregeling is geweest.'

'Het is niet stiekem gegaan'

Volgens Van Es is nu beslist dat het terugbetaald moet worden. 'Aartsen is de eerste die dat ook graag wil.'

De Toezichthouder vroeg anderhalf jaar geleden al om alle papieren. 'Die hebben wij ook overhandigd. Het is niet stiekem gegaan, het stond ook altijd in de boeken.'

Van Es is blij dat er nu een uitspraak is. Volgens haar had de accountant dit niet kunnen constateren. 'Het was een rommeltje met de regelgeving tijdens de overgangsregeling.'

Volgens Van Es is Aartsen uitermate verbaasd over de situatie. 'Hij heeft te goeder trouw gehandeld.' Aartsen is van plan om binnen een jaar het geld terug te betalen. 'Maar het is nogal een bedrag, hè?'

