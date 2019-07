Journalist Luc Drenthe overleden

Drenthe werd op 1 september 1928 geboren in Valthermond. Zijn vader runde er een smederij en ontwikkelde die tot een handel in landbouwvoertuigen. Drenthe werkte er enkele jaren, maar maakte daarna de overstap naar Philips in Stadskanaal. Dat bedrijf diende hij zo'n 30 jaar.

De krant en de omroep

Als vijftiger liet Drenthe zich omscholen tot journalist. Hij diende als journalist onder andere RTV Noord, de Winschoter Courant, het Nieuwsblad van het Noorden en het Groninger Dagblad.

Luc Drenthe was op 9 december 2018 te horen bij Noordmannen. Beluister hier uur één en hier uur twee terug.

Stadskanaal en Westerwolde

Zijn blikveld als journalist was vooral gericht op zijn woonplaats Stadskanaal en de regio Westerwolde. Ook na zijn officiële pensionering bleef Drenthe tot voor kort de persuurtjes van de gemeente Westerwolde bezoeken en was hij aanwezig bij de raadsvergaderingen van Vlagtwedde en Bellingwedde, het huidige Westerwolde en de gemeente Stadskanaal.

Vechten voor het persuurtje

De nestor in de Groningse journalistiek streed vorig jaar nog voor de terugkeer van het persuurtje in Stadskanaal, een middel dat hij belangrijk vond voor de ontmoeting tussen lokale bestuurders en journalisten. Dat persgesprek was enkele jaren daarvoor in Stadskanaal afgeschaft, tot grote spijt van Drenthe.

Sponsorfietstocht

Drenthe bleef een grote betrokkenheid houden met de streek. Zo fietste hij op 87-jarige leeftijd ruim 450 euro bij elkaar tijdens een zelf opgezette sponsortocht en dat geld kwam ten goede aan de afdeling oncologie van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Na een kort ziekbed is Drenthe overleden. Luc Drenthe is 90 jaar geworden. Hij wordt in besloten kring gecremeerd.

Lees ook:

- Column: De stagiair die op een oude fiets naar Nieuwediep ging