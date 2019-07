Groningers schitteren op Lang Leve Rembrandt in Rijksmuseum

De 12-jarige Jarno Hegeman uit Bedum en de 21-jarige Kris Dekens uit Sint-Annen lukte het. Maandag opende in het Rijks de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt.

Heel vet, heel bijzonder

'Heel vet, heel bijzonder', zegt Jarno Hegeman als hij voor het eerst zijn eigen 'Rembrandt' ziet hangen in het Rijksmuseum. 'Ik had het niet verwacht, eigenlijk. Ik dacht ik stuur het maar in, misschien kom ik door de eerste ronde maar ik heb nu eigenlijk gewonnen. Dat vind ik wel vet.'

De 12-jarige Bedumer maakte een eigen versie van Portret van een oude man van Rembrandt.



Portret van een oude man (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Henk Helmantel

Met de tentoonstelling viert het Rijksmuseum 350e sterfdag van Rembrandt van Rijn (1606-1669). Het museum nodigde iedereen uit een, op Rembrandt geïnspireerd, kunstwerk te maken.

Meer dan 8000 Rembrandt-liefhebbers meldden zich aan. Slecht 575 kregen uiteindelijk een plek op de tentoonstelling. Onder hen ook Henk Helmantel.

We zijn door de ballotage

'Ik had al eerder een zelfportret van Rembrandt gemaakt', vertelt de kunstenaar uit Westeremden. 'Deze leek me wel geschikt om in te sturen dus Babs en ik hebben hem ingeleverd en we zijn door de ballotage gekomen.'

De gelauwerde kunstenaar is enthousiast over het werk dat het Rijks met deze tentoonstelling laat zien. 'Het heeft allemaal iets bijzonders. Ook al is niet alles even goed, toch heeft het iets, qua expressie of qua originaliteit.'

Het zijn te veel prikkels

Dat laatste kan zeker gezegd worden van het schilderij dat de autistische Kris Dekens uit Sint-Annen instuurde. Hij maakte een bijzonder kleurrijke versie van De Nachtwacht. De kunstenaar is zelf niet aanwezig bij de opening. 'Hij kan hier niet bij zijn', vertelt zijn vader Peter die wel bij de opening aanwezig is.



Nachtwacht van Kris Dekens uit Sint-Annen (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



'Het zijn te veel prikkels, te veel mensen voor hem maar we hebben zo'n beetje live contact met hem via onze mobieltjes.' Kris is inmiddels door het Rijksmuseum uitgenodigd om zijn schilderij eerdaags na sluitingstijd te komen bekijken.



De Staalmeesters van Lotta Oldenburger uit Haren (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



Meer Groningers

Tussen de honderden kunstwerken hangen nog meer Groningers. Zo hangt er een bijzondere fotobewerking van het bekende schilderij De Staalmeesters van Lotta Oldenburger uit Haren. De Gronings-Drentse schilder Keimpe van der Kooi hangt er met zijn eigen versie van Rembrandts Titus in habijt.

De tentoonstelling Lang Leve Rembrandt is tot en met 15 september te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

