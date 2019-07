'Chaos troef in Onderdendam door afgesloten wegen'

Niet alleen de zuidelijke ringweg in Stad is deze zomer afgesloten. Ook de N361 tussen Groningen en Adorp ligt eruit. Om bijvoorbeeld Winsum te bereiken, kiest het vrachtverkeer voor de snelste route via Onderdendam. Maar snel is niet altijd praktisch.

Want het dorpshart van Onderdendam, een beschermd dorpsgezicht, is niet bepaald gebouwd op het faciliteren van vrachtverkeer.

Vooral vlak over de Draaibrug over het Boterdiep, waar de Midelstumerweg en Warffumerweg samenkomen, is het soms een drukte van belang door de combinatie van vrachtverkeer en nauwe weggetjes.

Flinke knal

Eddy Buisman woont aan de nauwe t-splitsing in het dorp en schrok zich maandagmorgen een ongeluk. Toen hij een flinke knal hoorde, dacht hij eerst aan een aardbeving, maar niets bleek minder waar. Een vrachtwagen met speciaal transport, een zogeheten Convoi Exceptionel, schuurde tegen zijn dakrand aan.

'Het had net zo goed een andere woning kunnen zijn', zegt Buisman. Hij staat er hoofdschuddend bij en luchtte zijn hart op Facebook. Daar plaatste hij enkele foto's om te laten zien hoe de vrachtwagen zich met hangen en wurgen een weg door het dorpshart baande. 'De chauffeur had het zweet in zijn handen staan', vertelt Buisman.

Navigatie als boosdoener

De inwoner van Onderdendam neemt de bestuurder niets kwalijk. 'Hij was hier niet bekend, maar zijn navigatie leidde hem hierlangs om in Warffum te komen. Datzelfde probleem horen we ook weleens van Turkse of Spaanse chauffeurs die volledig afgaan op hun navigatie. Hij had op de Eemshavenweg beter de afslag Uithuizen kunnen nemen, dan had hij probleemloos via de N363 Warffum kunnen bereiken, maar vertel dat maar eens aan iemand die de regio niet kent.'

Het is niet de eerste keer dat Onderdendam slachtoffer wordt van haar eigen idyllische dorpshart. 'Er hoeft in de buurt maar een grotere weg te zijn afgesloten, of het is hier chaos troef. Onderdendam ligt nou eenmaal op een kruispunt van wegen', weet Buisman.

Bolders

Ongeveer acht jaar geleden werden er al eens maatregelen genomen om de woningen aan de Middelstumer- en Warffumerweg te beschermen tegen vrachtverkeer. Er werden zware gietijzeren bolders geplaatst om de woninggevels te beschermen tegen zwaar wegverkeer.

'Maar die vrachtwagen van vanmorgen was zo belachelijk groot, dat-ie de bolders compleet heeft gemist', zegt Huisman lachend als een boer met kiespijn.

Het zit 'm niet zozeer in de snelheid van het verkeer, maar in het feit dat groot transport klem komt te zitten Eddy Buisman - Inwoner Onderdendam

Hij is nu genoodzaakt experts in te schakelen om te kijken of zijn dakconstructie niet beschadigd is. Ook zal er een nieuwe dakgoot geplaatst moeten worden. 'Het komt allemaal wel goed, maar het geeft zo'n hoop gedoe.'

Het zware transport beschadigde de dakrand van Eddy Buisman in Onderdendam (Eigen foto).



Oplossing

Volgens Buisman is er goed contact met de provincie over het probleem, al blijft de oplossing waarop dorpsbewoners zitten te wachten - geen zwaar vrachtverkeer door het dorp - uit.

'Ze reiken wel oplossingen aan hoor, absoluut. Maar 60 kilometerzones of drempels helpen niet echt. Want het zit 'm niet zozeer in de snelheid van het verkeer, maar in het feit dat groot transport klem komt te zitten.'

Stoplichten of rondweg

Buisman noemt stoplichten of een rondweg zoals bij Mensingeweer is aangelegd als oplossing. 'Maar ik ben me ervan bewust dat dit dure aangelegenheden zijn. Toch lijkt het wachten tot er echte ongelukken gebeuren. Ouderen kunnen de weg niet eens oversteken tijdens spitsuren, laat staan dat je de kinderen in de gaten moet houden', somt de Onderdendamster op.

Misschien moeten we toch maar eens opnieuw met de provincie gaan praten over goede oplossingen Eddy Buisman - Inwoner Onderdendam

En zo lang er zich geen betere oplossing aandient, blijft het behelpen voor dorpsbewoners. Wanneer Buisman zich dat realiseert, besluit hij zich daar niet bij neer te leggen. 'Misschien moeten we toch eens opnieuw met de provincie gaan praten over goede oplossingen. Want zo loopt het de spuigaten uit.'