'Studentensteden lopen miljoenen mis door spookstudenten' (update)

Dat stelt BNR Nieuwsradio na een rondgang langs de steden Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Wageningen en Delft. Volgens de nieuwszender zijn er vele duizenden gevallen van niet-ingeschreven studenten.

De steden lopen per student die zich niet inschrijft een rijksbijdrage mis van 1200 euro.

Hoeveel Groningse studenten zich niet inschrijven, is niet bekend.

Utrecht biedt welkomstaanbieding

Ook bij de andere steden is dat geen exacte wetenschap. De Utrechtse partij Student en Starter schat dat er in die stad zo'n drieduizend spookstudenten zijn. Daardoor zou de gemeente 3,5 miljoen euro mislopen.

Hoeveel spookstudenten wonen in Groningen?

Het is lastig een antwoord op deze vraag te geven, zegt woordvoorder Johan Dijkema van de gemeente. 'We sporen studenten wel aan zich bij ons in te schrijven, als ze hier komen wonen. Daarvoor staan we ook op de KEI-markt (de jaarlijkse informatiemarkt voor eerstejaars - redactie) en we hebben hierover contact met studentenverenigingen.'

'Maar het is niet te zegggen hoeveel studenten er ontbreken in onze administatie en dus ook niet hoeveel geld we mislopen', concludeert Dijkema. 'Sinds de afschaffing van de basisbeurs voor uitwonende studenten is voor hen een belangrijke prikkel weggevallen om zich in te schrijven bij de gemeente. Misschien heeft dat er mee te maken. We weten het niet.'

Update: de reactie van de gemeente is toegevoegd.

In een eerdere versie van dit artikel stelden we dat gemeente Groningen miljoenen misloopt door spookstudenten. Dat bleek naar de informatie nu, te stellig. Daarom hebben we het teruggetrokken.

Lees ook:

- Alles over studeren en studenten in Groningen