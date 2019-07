Komt er een zandbak op de Grote Markt?

In een raadsinitiatief roepen ze inwoners van de gemeente op om met ideeën te komen.

Impuls

De kinderspeelplekken moeten de binnenstad een impuls geven, want als die aantrekkelijker is voor kinderen, is het dat ook voor hun ouders. 'In het buitenland zie je dat ook een stuk meer dan in Nederland', zegt raadslid Tom Rustebiel (D66).

De partijen denken dat het ook voor horeca en ondernemers goed is om mensen met kinderen meer naar de stad te krijgen.

'Voor kinderen is het goed om even te klimmen en klauteren en het geeft wat reuring en aangezicht', vult Rustebiel aan.

Zandbak

Maar krijgen we dan bijvoorbeeld een zandbak op de Grote Markt? Het zou zomaar kunnen aldus het raadslid.

'Ik was vorig jaar in Aken en daar hadden ze tijdelijk een grote zandbak gebouwd. De kinderen konden er spelen, de ouders zaten op een terrasje. Een ontspannen combinatie om samen op pad te gaan.'

Weinig in het centrum

Rustebiel constateert dat er nu weinig speelmogelijkheden in het centrum van Stad zijn.

'Bij de Westerhaven heb je een klimtoestel staan, maar binnen de Diepenring is er weinig. Dan moet je eigenlijk alweer naar het Noorderplantsoen.'

Oproep

De vier partijen roepen nu Groningers op om met ideeën te komen voor goede speelplekken. Die worden verzameld en volgend jaar ingediend in de gemeenteraad.

'We zijn een raadsmeerderheid en als we het met elkaar eens kunnen worden, dan verwacht ik dat we leuke dingen kunnen doen', sluit Rustebiel af.

Lees ook:

- Binnenstad van Groningen trekt miljoen minder bezoekers

- Je kind in de opvang en zelf shoppen in Stad: werkt dat?

- Alle ontwikkelingen rondom de binnenstad