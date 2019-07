Jur Vrieling baalt van vervelende blessure Glasgow

Het is flink balen voor Jur Vrieling. De springruiter uit Holwierde had deze week graag meegedaan met het Nederlands team op het CHIO in Aken, het grootste paardenevenement ter wereld.

Maar Vrieling moet even een stapje terug doen. Beter gezegd: zijn paard VDL Glasgow moet dat. Het toppaard heeft rust nodig vanwege een vervelende blessure aan het onderbeen.

Geesteren

Die blessure heeft Glasgow opgelopen tijdens het concours in Geesteren. 'Op zich is er niet zoveel aan de hand. Op de MRI is er ook niet zoveel te zien. Glasgow loopt op zachte ondergrond ook goed. Alleen op beton kun je het zien..', vertelt Vrieling.

'Maar ik wil elk risico mijden. Als je toch doorgaat en het gaat helemaal mis. Dat wil je niet willen. Ik zou me dat zelf ook niet vergeven...'

Rust

Glasgow moet nu nog zes weken rusten. 'We doen dan weer een MRI dan moet blijken hoe het er voor staat'.

Dat betekent dat Vrieling niet alleen de landenwedstrijd in Aken mist maar ook het EK in eigen land in augustus. 'Ik had er graag bij willen zijn, maar de tijd is sowieso tekort om het te halen...'

Reserve

Vrieling is nog wel met een ander paard, Davall VDL, reserve voor de landenwedstrijd. 'Ik hoop dat ik niet de ring in hoef, maar als de nood aan de man is, dan sta ik er'.

